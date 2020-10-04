"Величайшее искусство - молчать". Паулс рассказал о своем крепком браке

Раймонд Паулс рассказал о том, почему другие женщины не смогли разорвать его брак.

"Мне повезло, что у меня не было таких конфликтов дома. Хотя было непросто. Со мной происходило разное свинство, но я как-то все это пережил", - говорит маэстро.

Он отметил, что у него крепкие отношение с женой, они вместе уже почти 60 лет.

"Честно говоря, они бы это сделали, если бы могли. У нас уже есть рекордная цифра для нашего времени - шестьдесят! Это много.

Я слушаю своих друзей, музыкантов, знакомых, что два-три года вместе - это слишком долго", - рассказал Паулс.

Музыкант отметил, что ссорятся они с женой чаще всего из-за кофе.

"Я сам смеюсь над этим. Сколько лет моя жена задает мне один и тот же вопрос - ты будешь пить кофе? Она знает, что я буду, сколько лет меня будут об этом спрашивать?" - сказал маэстро.

Он также рассказал, что именно молчание помогает ему избегать ссор с женой.

"Откровенно говоря, величайшее искусство - молчать. Если вы чувствуете, что будет плохо, лучше уйти", - сказал Паулс.

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