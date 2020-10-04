"Величайшее искусство - молчать". Паулс рассказал о своем крепком браке

Гость Арманда Трипанса в программе Rezervēts на телеканале 360TV - маэстро Раймонд Паулс. Уже почти 60 лет жена каждое утро спрашивает его - будет ли он пить кофе? Он научился не отвечать, а молчать...
Раймонд Паулс рассказал о том, почему другие женщины не смогли разорвать его брак.
"Мне повезло, что у меня не было таких конфликтов дома. Хотя было непросто. Со мной происходило разное свинство, но я как-то все это пережил", - говорит маэстро.
Он отметил, что у него крепкие отношение с женой, они вместе уже почти 60 лет.
Я слушаю своих друзей, музыкантов, знакомых, что два-три года вместе - это слишком долго", - рассказал Паулс.
Музыкант отметил, что ссорятся они с женой чаще всего из-за кофе.
"Я сам смеюсь над этим. Сколько лет моя жена задает мне один и тот же вопрос - ты будешь пить кофе? Она знает, что я буду, сколько лет меня будут об этом спрашивать?" - сказал маэстро.
Он также рассказал, что именно молчание помогает ему избегать ссор с женой.
Видео: Отрывок передачи Rezervēts на латышском языке
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