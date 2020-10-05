Существует ли скрытая распространенность Covid-19 в Латвии и что мы знаем о вирусе?

Марис Лиепиньш, врач-инфектолог Рижской Восточной больницы, заметил, что эта затянувшаяся неопределенная ситуация имеет негативные последствия.

"Есть усталость от проблемы, и мы не видим ей конца. У нас все еще нет эффективных, действительно эффективных лекарств, у нас все еще нет вакцины, но мы должны жить в совершенно новую эпоху Covid-19 сейчас, когда мы обязаны соблюдать все эти правила, носить маски, дистанцироваться. И это довольно проблематично для общества", - заключает он.

В настоящее время серьезных случаев заболеваний меньше - это подтверждается как данными, так и врачами. Однако это обман - и врачи в больнице, и эпидемиологи приходят к выводу, что группы, в которых распространяется болезнь, просто моложе и относительно здоровее. Это требует еще большей осторожности, поскольку рано или поздно болезнь распространится дальше.

В Латвии в целом болезнь все еще находится под контролем. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия входит в число стран, для которых характерны локальные вспышки, в отличие, например, от Литвы, где Covid-19 широко распространен в обществе. Однако количество тестов, проведенных в Латвии, также было меньше. В Литве и Эстонии тестов было выполнено на 70% больше, чем в Латвии.

Сергей Никишин, главный специалист референтной лаборатории Рижской Восточной больницы признает, что это связано с возможностями лаборатории. Вот почему тесты слюны, которые начали делать на этой неделе, вызывают большие надежды, потому что они требуют меньше человеческих ресурсов. Точно так же скоро будут доступны новые тесты на антигены, результат которых можно будет узнать в течение 15 минут. Однако они подходят только для пациентов с симптомами и не будут широко использоваться, поскольку отрицательный результат тестов на антигены не всегда верен.

Однако эксперты говорят, что в любом случае, в том числе из-за отсутствия возможностей тестирования, скрытых случаев быть не могло. С начала августа доноры крови также проходят тестирование на антитела к Covid-19. Из 7 324 доноров антитела имели 28. Также есть несколько случаев, когда Covid-19 обнаружили у пациентов с другими заболеваниями, которые были протестированы в больнице по соображениям безопасности. В Даугавпилсе, где произошла последняя крупная вспышка, за последние два месяца таких в больнице было трое.

Ученые, которые анализируют распространение вируса по его генетическому коду, также пришли к выводу, что вирус относительно хорошо контролируется. Всего обнаружено 250 мутаций.

"Хорошая новость в том, что с июля мы не находили подобного вируса. Это означает, что меры, принятые Латвией для ограничения распространения болезни, были очень успешными", - говорит Янис Кловиньш, директор Латвийского биомедицинского и исследовательского центра, указывая на то, что все варианты вируса, которые сейчас есть в Латвии, пришли из других стран. Он объясняет, что вирусу нужен новый хозяин. Но если такой хозяин не найден, жизнь вируса прекращается.

Пока ничего нельзя сказать о природе вируса - например, стал ли он слабее или смертоноснее. Но выглядит, что он стал более заразным.

Пока рано судить о том, будет ли повторное заражение широко распространенным. Такие случаи уже зарегистрированы во всем мире, но их относительно мало, чтобы делать общие выводы.

Все это говорит о том, что с вирусом придется жить долго. При этом существует нехватка ресурсов, особенно кадровых, Министерству здравоохранения известны медицинские работники, у которых есть сертификаты, но в настоящее время они не работают.

Семейным врачам также приходится считаться с большим объемом работы, так как большинство пациентов будут лечиться дома. Министерство уже планирует дополнительные места дежурных врачей, если возникнет такая необходимость.

Правительство также представило отчет о наращивании потенциала в секторе здравоохранения в контексте Covid-19, который также включает запросы на финансирование.