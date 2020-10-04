Кензо Такада умер в возрасте 81 года. У него был Covid - 19

О его смерти сообщила пресс-служба нового бренда дизайнера - K3, представленного в начале 2020 года.

Сидни Толедано, президент и генеральном директор подразделения моды концерна LVMH, которому сейчас принадлежит марка Kenzo, выразил свои соболезнования, назвав его "великим дизайнером и отличным парнем".

Кензо Такада (Kenzo Takada) основал свой Дом моды в Париже в 1970 году, став первым японским брендом в городе, и был признан лидирующим дизайнером в мире.