Очереди за книгами в Пурвциемсе и смерть Кензо Такады. Все, что вы могли пропустить 4 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Воскресенье, 4 октября.
Коронавирус:
- За минувшие сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19. Большинство - в Риге и Даугавпилсе.
- Covid-19: В Эстонии - 30 новых случаев за сутки, в Литве - 104.
- Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос до 26,3.
- Из-за Covid-19 более половины жителей Латвии отложили или отменили визит к врачу.
- Новые ограничения в связи с Covid-19: решение может быть принято в понедельник.
- Пациент с Covid-19 ехал на автобусе между Ригой и Талси. Пассажиров просят следить за здоровьем.
- Covid-19: Валмиерский техникум по крайней мере на две недели перейдет на удаленное обучение.
- В Кулдиге из-за вспышки Covid-19 школа переходит на удаленное обучение.
- Представители делегации Макрона в Литве заразились Covid-19; в Латвию они не приезжали.
- Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, сказал, что чувствует себя гораздо лучше и надеется "скоро вернуться".
Другие события дня:
- Пока все спали: в Пурвциемсе люди стояли под дождем в очереди за книгами.
- В этом году увеличилось число краж, но ограблений стало меньше.
- С 2014 года в Латвии совершено пять заказных убийств.
- В Эстонии водитель Bolt похитил пассажирку на семь минут.
- В Германии открыли памятник Михаилу Горбачеву.
- Без поддержки Латвии Tallink может приостановить рейсы в Ригу.
- Марш солидарности с политзаключенными в Минске. Протестующих разгоняют водометами.
- "Я искренне скорблю": Губернатор области выразил соболезнования в связи с гибелью Ирины Славиной.
- Азербайджан заявил о взятии города Джебраил. Армения это отрицает.
- Полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Хельсинки с помощью слезоточивого газа.
Новости из мира знаменитостей:
- Кензо Такада умер в возрасте 81 года. У него был Covid-19.
- 3 октября стартовал новый сезон шоу "Ледниковый период". В нем приняли участие многочисленные звезды шоу-бизнеса и спорта. Ведущими стали фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.
- Группа Little Big записала песню для фильма "Борат 2".
- Монеточка пришла на шоу "Вечерний Ургант" и назвала имя своего возлюбленного - это ее продюсер Виктор Исаев.
- "Величайшее искусство - молчать". Паулс рассказал о своем крепком браке.
Главное в спорте:
- Баскетболист Янис Тимма заразился Covid-19.
- Янис Стрелниекс заразился Covid-19.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!