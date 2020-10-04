Пн, 5.10.2020
Сегодня первая леди и я получили положительный результат на Covid-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ! Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США
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  • Очереди за книгами в Пурвциемсе и смерть Кензо Такады. Все, что вы могли пропустить 4 октября

Очереди за книгами в Пурвциемсе и смерть Кензо Такады. Все, что вы могли пропустить 4 октября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Воскресенье, 4 октября.

Коронавирус:

  • За минувшие сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19. Большинство - в Риге и Даугавпилсе.
  • Covid-19: В Эстонии - 30 новых случаев за сутки, в Литве - 104.
  • Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос до 26,3.
  • Из-за Covid-19 более половины жителей Латвии отложили или отменили визит к врачу.
  • Новые ограничения в связи с Covid-19: решение может быть принято в понедельник.
  • Пациент с Covid-19 ехал на автобусе между Ригой и Талси. Пассажиров просят следить за здоровьем.
  • Covid-19: Валмиерский техникум по крайней мере на две недели перейдет на удаленное обучение.
  • В Кулдиге из-за вспышки Covid-19 школа переходит на удаленное обучение.
  • Представители делегации Макрона в Литве заразились Covid-19; в Латвию они не приезжали.
  • Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, сказал, что чувствует себя гораздо лучше и надеется "скоро вернуться".

Другие события дня:

  • Пока все спали: в Пурвциемсе люди стояли под дождем в очереди за книгами.
  • В этом году увеличилось число краж, но ограблений стало меньше.
  • С 2014 года в Латвии совершено пять заказных убийств.
  • В Эстонии водитель Bolt похитил пассажирку на семь минут.
  • В Германии открыли памятник Михаилу Горбачеву.
  • Без поддержки Латвии Tallink может приостановить рейсы в Ригу.
  • Марш солидарности с политзаключенными в Минске. Протестующих разгоняют водометами.
  • "Я искренне скорблю": Губернатор области выразил соболезнования в связи с гибелью Ирины Славиной.
  • Азербайджан заявил о взятии города Джебраил. Армения это отрицает.
  • Полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Хельсинки с помощью слезоточивого газа.

Новости из мира знаменитостей:

  • Кензо Такада умер в возрасте 81 года. У него был Covid-19.
  • 3 октября стартовал новый сезон шоу "Ледниковый период". В нем приняли участие многочисленные звезды шоу-бизнеса и спорта. Ведущими стали фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.
  • Группа Little Big записала песню для фильма "Борат 2".
  • Монеточка пришла на шоу "Вечерний Ургант" и назвала имя своего возлюбленного - это ее продюсер Виктор Исаев.
  • "Величайшее искусство - молчать". Паулс рассказал о своем крепком браке.

Главное в спорте:

  • Баскетболист Янис Тимма заразился Covid-19.
  • Янис Стрелниекс заразился Covid-19.

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