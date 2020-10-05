В конкурсе на должность начальника Госполиции Андрей Гришин не проходил проверку на детекторе лжи

Передача напомнила, что у начальника Главного управления уголовной полиции VP Гришина, как и у других высокопоставленных лиц в полиции, есть доступ высокого уровня к государственной тайне, а это значит, что спецслужбы расследовали его прошлое и ничего подозрительного не обнаружили.

В передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил, что на прошлой неделе получил от Службы государственной безопасности заключение о результатах комплексной психологической проверки кандидатов на полиграфе. Эти результаты он будет оценивать вместе с выводами комиссии по отбору кандидатов. Гиргенс рассказал, что

один из трех кандидатов на должность начальника Госполиции по объективным причинам не смог пройти проверку на полиграфе, но это не помешает ему продолжать претендовать на должность.

При этом министр подчеркнул, что для него очень важно, чтобы новый начальник Госполиции был готов реформировать службу в позитивном смысле, развивать ее, думать о своих сотрудниках и их компетенции.

Он прогнозирует, что новый начальник в "оптимальном варианте" может быть назначен в течение двух недель. Министр напомнил, что теперь решение о выдвижении или невыдвижении на утверждение одного из кандидатов на должность начальника Госполиции должен принимать он сам.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по оценке кандидатов на должность начальника Государственной полиции рекомендовала министру внутренних дел для утверждения в должности всех трех кандидатов. Заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали нынешний и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.