Пн, 5.10.2020
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министр здравоохранения Илзе Винькеле
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Раз в 10 лет: народ масаи провел уникальную церемонию посвящения в старейшины

ФОТО: Reuters/ScanPix

Тысячи мужчин масаи, одетые в красочные шарфы и окрасившие волосы рыжей охрой, в прошлом месяце провели церемонию, которая проходит только раз в десять лет. В рамках этой процессии они из воинов трансформировались в старейшин, сообщает Reuters.

Около 15 тысяч мужчин племени масаи со всей Кении и из соседней Танзании собрались на церемонию посвящения в округе Каджиадо, в 128 км от столицы Кении, Найроби. На место церемонии специально пригнали стадо из 3 000 быков и 30 000 коз и овец. По традиции, в жертву приносят несколько быков, а после церемонии все собравшиеся угощаются жареным мясом и чествуют новых старейшин песнями и танцами.

Галерея: Народ масаи провел уникальную церемонию посвящения в старейшины

Ритуал посвящения в старейшины проводится достаточно редко, не чаще, чем раз в десятилетие. В старейшины посвящают мужчин 30-40 лет, после ритуала посвященные получают право владеть собственностью, участвовать в принятии важных для племени решений, а также могут пить и курить в присутствии старших. 

В текущем году племя масаи было вынуждено отложить церемонию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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