Covid-19 в Талси: закрыта группа детского сада и переведены на удаленку несколько классов гимназии

В воскресенье дума получила информацию о положительных тестах на Covid-19 в одной из семей. Дети из этой семьи посещают детсад "Кипарс" и Талсинскую государственную гимназию.

В Талси еще в августе была создана комиссия, которая координирует и контролирует меры предосторожности в связи с Covid-19. Она решила с 5 октября на две недели закрыть одну из групп детсада и перевести на удаленное обучение в течение трех дней учащихся 7-12-х классов гимназии, пока не будет получена официальная информация от Центра профилактики и контроля заболеваний и установлен круг контактных лиц.