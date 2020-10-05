"Ливерпуль" пропустил 7 мячей впервые с 1963 года

Матч состоялся в Бирмингеме и завершился победой хозяев поля со счётом 7:2. Голы в составе победителей забили Олли Уоткинс (4-я, 22-я и 39-я минуты), Джек Грилиш (66, 75), Джон Макгинн (35) и Росс Баркли (55). У "Ливерпуля" оба мяча на счету Мохамеда Салаха (33, 60).

"Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа", - сказал после игры тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Последний раз "Ливерпуль", который является действующим чемпионом Англии, пропускал семь голов в матче с "Тоттенхэмом" в апреле 1963 года (2:7).

Отметим, что "Астон Вилла" не могла победить "Ливерпуль" 15 матчей подряд, а последние 12 вовсе проиграла. Эта победа стала для "Астон Виллы" третьей подряд в текущем сезоне. Команда из Бирмингема, набрав 9 очков, занимает второе место в чемпионате.