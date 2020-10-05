Порноактриса оценила фото жены Овечкина в плаще на голое тело

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская в своём Instagram-аккаунте опубликовала соблазинтельное фото.
На снимке 26-летняя Шубская позирует в бежевом плаще на голое тело.
Подписчики Шубской не поскупились на комплименты и восторженные комментарии в её адрес: "Богиня", "Настя, не перестаю вами восхищаться!", "Умопомрачительная мамасита", "Очень красивая и стильная", - писали подписчики.
Кстати, публикация понравилась и звёздным подписчикам Шубской. Например, фото лайкнули музыкальный продюсер Яна Рудковская, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и певица Глюкоза.
Комментарий оставила также бывшая звезда фильмов для взрослых Миа Халифа, которая болеет за "Вашингтон" Александра Овечкина.
October 4, 2020
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