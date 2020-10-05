"В день ела 30 граммов хлопьев и персик". Она победила анорексию и стала сенсацией "Ролан Гаррос"

На днях 19-летний итальянец Янник Синнер выбил из турнира седьмую ракетку мира Александра Зверева. Вслед за ним сенсацию сотворила 19-летняя полька Ига Швёнтек, которая обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Швёнтек встретится с другой сенсацией турнира - итальянкой Мартиной Тревизан.

26-летняя Мартина занимает в рейтинге 159-е место, но в этом году в Париже она обыграла трёх теннисисток из топ-100, а потом и вовсе победила Кики Бертенс из топ-10 и вышла в 1/4 финала "Большого шлема".

Тревизан всего один раз за всю карьеру обыгрывала кого-то из топ-100. Несложно догадаться, что 1/4 финала "Большого шлема" - лучший результат итальянки за всю карьеру.

В юниорский период Мартина была очень талантливой теннисисткой - она выступала в четвертьфиналах и полуфиналах небольших взрослых турниров, а также имела профессиональный рейтинг. В 15 лет теннисистка неожиданно приостановила карьеру и не выступала на протяжении пяти лет.

Журналисты пытались выяснить, что же случилось с итальянкой, но Мартина всегда отвечала банальными словами про трудные периоды в жизни, тяжёлые моменты и желание поскорее вернуться в строй. В 2020 году Тревизан наконец приоткрыла завесу тайны.

Спортсменка рассказала, что, когда ей было 16, у её отца обнаружили серьёзное дегенеративное заболевание. Примерно в то же время её мама ушла из семьи к другому мужчине. Семейные проблемы наложились на теннисные нагрузки и проблемы со взглядом на собственное тело. Тревизан сломалась.

"Мне было 15 лет, и я хотела жить как 15-летняя. Хотела жить без правил, не переживая о том, что нужно рано лечь спать, потому что завтра матч. Без необходимости прятать натренированные мышцы под просторной одеждой. Я боролась со всем, что олицетворяло моё спортивное прошлое, на которое многие возлагали большие надежды, не задумываясь о моей боли. Я ненавидела своё мускулистое тело и посадила себя на диету на грани выживания", - приводит слова Мартины Sports.ru.

Тревизан рассказала, что в день она ела 30 граммов хлопьев и персик. "У меня в голове было парадоксальное представление, что, только исчезнув, я заставлю людей по-настоящему меня увидеть".

В результате Тревизан угодила в клинику, где заново училась нормально есть и любить себя. Пройдя курс лечения, итальянка вернулась в теннис. Сначала она подрабатывала тренером, а в 2014 году решила вернуться в профессиональный тур.

Путь наверх был очень долгим. Теннисистка выступала в низкорейтинговых турнирах, постепенно пробиваясь все выше. В основную сетку "Большого шлема" Мартина попала только в этом году на Australian Open, где уступила в первом раунде будущей чемпионке Софии Кенин.

Выступление на "Ролан Гаррос" в этом году уже превратилось в сказку со счастливым концом. Вне зависимости от того, как завершится её противостояние с 19-летней полькой Игой Швёнтек, Тревизан уже превзошла самые смелые ожидания и гарантировала себе попадание в топ-100.