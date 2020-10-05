Почему в холодильник нельзя ставить горячие блюда?

Срок службы сократится

"Сердце" холодильника - мотор-компрессор. Он работает циклично (с перерывами), чтобы сократить потребление электроэнергии и увеличить срок службы мотора. Если поставить в холодильник горячую посуду, компрессор будет работать без перерыва несколько часов, пока горячая посуда не остынет до той температуры, что и остальные продукты в холодильнике. От этого обмотка компрессора может стать очень горячей и выгореть. Если холодильник не особо мощный, возможно, он не справится с нагрузкой: ресурсы закончатся быстрее, и холодильник прослужит меньше.

Ухудшение качества работы

Когда мы ставим в холодильник кастрюлю с горячим блюдом, от нее начинает идти интенсивное испарение, которое, остывая, оседает на стенках холодильника в виде инея. Образуется своеобразная "шуба", мешающая фреону (веществу, которое отвечает за равномерное охлаждение холодильника) забирать тепло от продуктов. В итоге падает эффективность охлаждения и увеличивается нагрузка на компрессор.

ФОТО: Depositphotos

Деформация полки

В современных холодильниках полки, как правило, сделаны из стекла. Когда вы ставите на прохладную полку тяжелую кастрюлю с горячим супом, она испытывает сильные температурные перепады, как следствие - тепловые деформации. Стеклянная полка не обязательно треснет, но могут возникнуть микротрещины, которые со временем будут сокращать ее прочность.

Размножение бактерий

Холодильник, как известно, предназначен для того, чтобы сохранить свежесть продуктов и не допустить размножения бактерий. Когда же в холодильник ставят горячее блюдо, внутренняя температура в камере повышается, тогда польза от такого "охлаждения" значительно уменьшается. Таким образом, могут пострадать все продукты, что находятся в холодильнике.