В реке Югла в воскресенье обнаружена утечка нефтепродуктов

В реке Югла в Риге в воскресенье, 4 октября, обнаружена утечка нефтепродуктов, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов на место происшествия поступил в 10.43. Площадь пятна нефтепродуктов на поверхности воды составила 250 квадратных метров. Сотрудники VUGD установили сорбирующие боны длиной 54 метра.
Причины утечки нефтепродуктов выясняют сотрудники Государственной службы окружающей среды.
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