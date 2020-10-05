На разработку имиджа Латвии в период Covid-19 планируется потратить 4 млн евро

Критики считают, что тратить деньги на такую кампанию в период пандемии Covid-19 - непростительная расточительность. В будущем году из бюджета будет выделено на эти цели 1,4 млн евро. Специально для работы над имиджем Латвии ЛАИР наймет за 132 тыс. евро пятерых новых работников, а остальные деньги пойдут на оплату аутсорсинговых услуг, вероятно, пиар-агентства. Минэкономики заявило, что кампания принесет инвестиции в размере 128 млн евро, но как именно это можно будет измерить, неясно. Бывший директор ЛАИР Андрис Озолс сравнил кампанию по разработке имиджа Латвии с рекламой закрытого магазина, в котором нельзя сделать покупки.