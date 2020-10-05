"Когда впервые увидела свое тело - расплакалась": фитнес-блогер о том, как восстанавливалась после родов

Эмили Скай - 35-летняя блогерша из Квинсленда (Австралия). В течение многих лет девушка регулярно занимается спортом. Активный образ жизни стал настолько неотъемлемым для нее, что даже во время беременности Скай продолжила занятия спортом. Но стоит отметить, что количество и интенсивность тренировок сократилось.

Готовясь к рождению второго ребенка, блогерша делала легкие упражнения для поддержания формы и делилась успехами в своем Instagram-аккаунте. Одну из тренировок она успела заснять буквально за несколько часов до родов.

Уровень подготовки Эмили давал ей возможность некоторых вольностей в тренировочном процессе. Но девушка подчеркивает, что перед любыми нагрузками во время беременности обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Слезы гордости

Эмили призналась, что, увидев первый раз свое тело после родов, расплакалась. Но от счастья и гордости!

"Я была влюблена в свое тело и поражена тем, что оно только что сделало - принесло в этот мир моего сына. Насколько же потрясающи наши тела!" - призналась девушка.

То, как тело будет выглядеть после родов, волнует не одну женщину. Во время беременности организм неизбежно меняется: вес набирается, кожа растягивается, да так, что вернуть ей тонус - не всегда задача из легких. Однако Эмили утверждает, что это абсолютно нормально. Девушка предупреждает, что торопиться с тренировками не следует. Сначала лучше восстановиться и удостовериться, что основные органы, на которые приходилась дополнительная нагрузка, вернулись в норму.

Скай говорит, что необходимо обратить особое внимание на органы и мышцы тазового дна. Есть специальные упражнения для их укрепления и восстановления после родов. Чтобы подобрать нужные, Скай советует обратиться к своему терапевту, гинекологу или другому сведущему медику.

Прежняя форма после рождения ребенка не вернется быстро, тут нужны терпение и труд.

"После родов нужно быть терпимее к себе и терпеливее. Вы не накачаете пресс за один вечер - для этого нужно долго и упорно работать", - говорит Эмили, отмечая, что оно того стоит.