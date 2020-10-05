Covid-19 у соседей: в Литве полторы тысячи детей на изоляции; в Эстонии 10 заболевших

В Литве все еще больны 2675 человек, выздоровели 2497 человек.

Covid-19 унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 26 162 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 362 теста.

Коронавирусная инфекция затронула почти одну десятую школ Литвы, сообщил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.

"Covid-19 затронул около 10% всех школ. В системе общего образования почти полторы тысячи детей на изоляции. Это немного - они составляют 0,4% всех школьников. Учителей на изоляции около 110", - сказал в понедельник министр в интервью радиостанции LRT.

По данным министра на утро понедельника, Covid-19 заболели 91 ученик и 31 учитель.

По словам Монкявичюса, выявлено всего несколько случаев заражения в школе, чаще всего учащиеся заражаются в другом окружении.

По данным министра, в вузах положение лучше.

"В университетах меньше объемы, число зараженных студентов очень невелико, ни в одном университете оно не достигает десяти, - сказал он. - Больше всего болеющих в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса, в Каунасском технологическом университете и в университете им. Витаутаса Великого, но там четыре, пять, шесть студентов, в некоторых - по одному-два".

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 630 первичных тестов на Covid-19, 10 тестов дали позитивный результат.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 51,02 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро понедельника госпитализирован 41 человек, трое подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 67 человек.

По состоянию на понедельник выздоровели 2755 человек.

Всего в Эстонии сделано около 222 000 первичных тестов, из них 3617 тестов (1,6%) дали позитивный результат.