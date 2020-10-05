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Стиль сегодня определяется не только тем, что ты носишь, но и аксессуарами, которые выбираешь, чтобы дополнить свою одежду. Чтобы показать, что современные технологии стали не только незаменимым помощником в повседневной жизни, но и одним из основных элементов образа современного мужчины, был создан эксклюзивный совместный проект технологической компании Huawei и стилиста Синтии Селицки-Ужане.

В рамках совместного проекта созданы как яркая фотосессия мужского гардероба, так и видео и уникальный показ мод, где стилист выделяет новейшие модные тенденции и побуждает латвийских мужчин не бояться экспериментировать, сочетая в своем гардеробе удобное и функциональное со смелым. В проекте стилист объединила одежду, созданную молодыми экстравагантными латвийскими дизайнерами моды, с новейшими гаджетами Huawei из недавно представленной на международном уровне серии носимых устройств – умных часов Huawei Watch GT 2 Pro и беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro.

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Для более удобной и стильной повседневной жизни

Чтобы показать, как современный мужчина может прекрасно выглядеть в любой жизненной ситуации, выбранные для проекта комбинации одежды воплощают в себе четыре природные стихии – землю, воздух, воду и огонь, отражая также современный образ жизни – от повседневности и досуга до работы, бизнеса и спортивной активности.

«Различные носимые устройства – умные часы, беспроводные наушники – в нашей повседневной жизни уже давно претендуют на роль почти такого же важного аксессуара, как ожерелье или солнцезащитные очки. В совместном проекте с Huawei я хочу убедить вас в этой правде моды ХХI века, рассказав, что должно быть в гардеробе стильного мужчины, и как в любой повседневной ситуации успешно сочетать одежду с современными и функциональными технологиями», – указывает стилист Синтия Селицка-Ужане.

«Темп современной жизни невероятно быстр, поэтому важно, чтобы то, что мы носим, ​​было не только удобным, но и дополняло нашу повседневную жизнь. Поэтому созданные нашей компанией новые носимые устройства отличаются как функциональностью, так и дизайном, которые идеально вписываются в стиль жизни современного человека. Мы невероятно рады реализовать такой беспрецедентный проект сотрудничества, чтобы вместе со стилистом не только открыть для себя синергию между модой и технологиями, но и по-настоящему вдохновить мужчин на более комфортную и в то же время более стильную повседневную жизнь», – рассказывает о проекте Алисе Цесниеце, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Huawei в Латвии.

Гибкость и совершенство в бизнесе

Если хочешь быть успешным в бизнесе, ты должен быть как рыба в воде – в постоянном движении, всегда гибким и уметь выплывать из любой жизненной ситуации. Для бизнеса Синтия выбрала одежду разрабатывающейся коллекции бренда Kasher Bloom, которая сочетает в себе необычный дизайн, элегантность и совершенство в каждой детали, позволяя владельцу чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Стилист отмечает, что в бизнесе одним из доказательств индивидуальности являются наручные часы, поэтому к этой модной комбинации она подобрала умные часы: «Если мы помним, первые умные часы были на вид довольно спортивными и большими. Но дизайн премиум-класса Huawei Watch GT 2 Pro с титановым корпусом и прочным сапфировым стеклом идеально впишется как в повседневную жизнь, досуг и спорт, так и в гардероб делового человека. Фактически, это надежный ассистент в любых ситуациях, так как работает без зарядки до двух недель, и даже без зарядного устройства его можно заряжать от мобильного телефона Huawei с помощью беспроводной зарядки.

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Жаркий спорт

«Когда мы занимаемся спортом, то получаем огонь, пекло и жару. Приближается зима, поэтому для занятий спортом я выбрала более теплое сочетание стилей – созданный студенткой Латвийской Академии художеств Анной Юрьяне костюм с теплым пальто. Это действительно удобная модель, в которой можно свободно двигаться, но в то же время очень хорошо выглядеть и привлекать к себе внимание». Этим сочетанием стилей Селицка-Ужане снова призывает поэкспериментировать – можно не надевать такое большое пальто, а вместо этого поверх рубашки надеть короткую спортивную куртку, отдаться цветам и столь актуальным латышским узорам, раскрасив таким образом серые осенние дни. Одежду дополняют наушники Huawei Freebuds Pro, которые дают неограниченную свободу слушать свою любимую музыку или подкасты, полностью погрузившись в спортивные занятия, а также умные часы Huawei Watch GT 2 Pro. В часах есть обширные функции для контроля здоровья и спортивных занятий с более чем сотней различных режимов тренировок, включая катание на лыжах, сноуборд и гольф. В сочетании с водонепроницаемостью умных часов на глубине до 50 метров они станут отличным партнером даже при более экстремальных занятиях. Кроме того, передовая технология мониторинга сердечной деятельности, сна и стресса сделает Huawei Watch GT 2 Pro личным тренером для каждого мужчины.

Стабильность в повседневной жизни

«В повседневной жизни человек должен быть устойчивым, приземленным. Чтобы чего-то добиться в жизни, мы не можем просто парить в воздухе», – отмечает стилист. Комплект от студента Латвийской Академии художеств, молодого художника-дизайнера Романа Архипова, именно такой. Без воздушной верхней одежды синего цвета, комплект можно смело надеть даже на деловую встречу – он ​​простой, хорошо сочетается с классическими туфлями или сапогами. В свою очередь, верхняя одежда делает общий образ интереснее и ярче, чтобы в повседневной жизни быть стилистически смелее. Вместо синей верхней одежды стилист также рекомендует носить яркий свитер или пиджак. Синтия рекомендует дополнить образ умными часами Huawei Watch GT 2 Pro, поскольку они не только будут хорошо выглядеть на этом фоне, но и фактически упростят использование самых современных функций телефона: например, удаленная фотосъемка на свой смартфон, легкое обнаружение пропавшего телефона, получение уведомлений и звонков или удобное управление воспроизведением музыки прямо с часов.

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Легкость и воздушность на отдыхе

Отдых и развлечения после долгого рабочего дня стилист сравнивает с глотком свежего воздуха для подзарядки и восстановления сил. Поэтому и выбранный для отдыха наряд студентки Латвийской Академии художеств Аудрии Буш получился слегка воздушным, легким и смелым. Чуть прозрачная рубашка немного необычна для мужского гардероба, но на нее можно смело набросить пиджак или пальто, подобрать стильную шляпу и умные часы, надеть сапоги или берцы, что уравновесит образ. Для отдыха и моментов, когда вам просто нужно отключиться от повседневной суеты, функционально прекрасным и стильным дополнением к вашему гардеробу станут и новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro – ненавязчивые и удобные, с возможностью адаптации к разным формам ушей. Кроме того, функция активного шумоподавления предлагает три режима работы, которые адаптируются к окружающей среде и ситуациям, в которых мы находимся.