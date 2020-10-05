SPKC: за две недели заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла более чем в восемь раз

Также за этот период более чем в пять раз выросла доля положительных тестов в общем количестве..

Перевощиков отметил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии оставалась на одном уровне практически все лето, но теперь за две недели ситуация изменилась.

По его прогнозам, заболеваемость будет расти и дальше.

Поэтому ведется дискуссия о превентивных мерах, и первое, что приходит в голову всем экспертам, - это ношение масок.

Как пояснил Перевощиков, в общественном транспорте часто нельзя контролировать расстояние с другими людьми. С окончанием лета проветривать транспортные средства и помещения будет сложнее, а этом значит, что уменьшена циркуляция свежего воздуха, который уменьшает риски распространения вируса.

Он призвал латвийцев пользоваться масками, так как это проявление уважения по отношению к другим членам общества. Пользоваться масками должны все, потому что эффективность данной меры безопасности зависит от количества людей, которые ее соблюдают в конкретном транспортном средстве.