В Вецумниеки насмерть сбили женщину. Водитель скрылся

В пятницу, 2 октября, около 21:00 на дороге Кекава - Скайсткалне (Вецумниекская волость) неизвестный водитель сбил женщину, которая скончалась на месте ДТП.
По предварительным данным, прохожую сбил автомобиль, после чего водитель покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в полицию, отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции. Начат уголовный процесс.
Если вам что-либо известно о произошедшем, полиция просит отозваться по телефону 26156961 или 110.
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