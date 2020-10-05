Футбол с Владимиром Ивановым: "Золотая нога" Пренги, огненная концовка в Вентспилсе и слава дебютантам из Тукумса

"Рига" настоятельно просит никого не беспокоиться - команда под руководством Михаила Конева уверенно идет к своему третьему подряд титулу чемпиона Латвии, в непростой борьбе на домашнем стадионе "Сконто" вырвав три очка в матче с "Лиепаей" за счет дубля Херди Пренги - 2:1. Тяжело было и РФШ в игре со "Спартаком", и тут тоже все было на тоненького - те же 2:1, однако разница между столичными командами в шесть баллов сохраняется и после одного из самых дисциплинированных 21-го тура "Вирслиги" (в пяти матчах судьи показали всего 19 желтых карточек). Нельзя, разумеется, не отметить как первую победу в сезоне "Тукумса", так и запоздалый прогресс "Елгавы".
Самой манящей в отчетном туре была игра на стадионе "Сконто", где "Рига" со всей строгостью фаворита должна была экзаменовать лиепайчан. Гости могли смело хвастаться своей серией в восемь матчей подряд с набранными очками. Да и пять побед кряду - это вам не шутки. Но, кажется, на все эти статистические выкладки лидер первенства не обращает внимания. Во всяком случае защитник рижан Херди Пренга - так точно.
Именно он с интервалом в 13 минут в первой половине тайма оформил дубль, в последствии ставший определяющим. Сначала после углового высоченный албанец наглядно показал, как надо играть на втором этаже, а затем хладнокровно исполнил 11-метровый удар, во второй раз переиграв украинского голкипера "Лиепаи" Александра Рыбку.
Но "Лиепая" не зря напоминает сейчас Феникса - мифологическую птицу, восставшую из пепла. Команда Дмитрия Молоша уже не та, что летом, и так просто ее не сломать, что и подтвердил гол Эдуарда Тиденбергса перед самым перерывом. "Десятка" гостей сохранила интригу на вторые 45 минут. Ну а дальше? Во втором тайме у ворот гостей пошумел другой украинец Роман Дебелко, который имел два отличных момента, но своего земляка он все-таки пожалел. А вот "Лиепая" не нашла в себе силы и возможности зацепиться даже за одно очко, и все из-за "золотой ноги" Пренги. Как следствие - первое поражение "Лиепаи" начиная с 8 августа, а у "Риги" эта уже 19-я победа. Самое главное для лидера - ближайший преследователь РФШ по-прежнему находится на расстоянии шести очков.
А значит действующий чемпион пока что может не особо нервничать в отличие от РФШ, для которой потеря даже одного очка - это трагедия в данной ситуации. На "Аркадии" в игре с ослабленным дисквалификациями "Спартаком" (минус четыре игрока основы) было жарко в прямом и переносном смысле, но в итоге все закончилось победой хозяев поля со счетом 2:1.
Кстати, на послематчевой пресс-конференции наставник юрмалчан подчеркнул, что эта была одна из лучших игр его команды в нынешнем сезоне. Правда, на табло вообще-то 1:2, и при действительно лучшей игре "Спартак" обязан такие матчи вытаскивать. Что-то тут не клеится... К 49-й минуте команды уже "отчитались" - на точные удары Эмерсона и Куадио гости ответили ювелирным попаданием своего капитана Белаковича, который с 13-ю голами застолбил за собой второе место в списке бомбардиров. В конце встречи моментов было предостаточно для того, чтобы добиться успеха как у одних, так и у других. Но исполнительское мастерство футболистов зачастую подводило.
РФШ не без труда смогла сохранить победный счет, а "Спартак" в этом поражении может винить только себя. Вот и получается, что, по большому счету, в районе турнирной таблицы с третьего по шестое места не сильно-то многое поменялось: "Валмиера" - 36 очков, "Вентспилс" - 31, "Лиепая" - 29 и "Спартак" - 28. То есть все остались при своих интересах. Ну а лидирующая "сладкая парочка" - это уже классика "Вирслиги" в лице "Риги" и РФШ (57 и 51 очко соответственно).
В этой средней зоне, замечу, могли произойти изменения, если бы в Вентспилсе команды были не столь миролюбивы. "Вентспилс" и "Валмиера" выдали в субботу огненную концовку, завершив свою встречу вничью - 1:1. Наставник гостей Тамаз Пертия еще раз подтвердил, что он остается большим знатоком вентспилского клуба. Во всяком случае в семи последних матчах команды под его руководством "желто-синим" не проигрывают (две победы при пяти ничьих). Не стала исключением и отчетная встреча, в которой не было проигравших.
И все же - кому более выгодна ничья? Разумеется, "Валмиере", которая успешно продолжает охранять свою третью строчку от посягательств. Так что это "Вентспилсу" нужно горевать о том, что открыв счет с пенальти на 86-й минуте, все равно победа ускользнула из рук. Кстати, гости буквально через пару минут восстановили статус-кво. А если брать всю игру в целом, именно у "Валмиеры", надо признать, было куда больше моментов, чтобы огорчить голкипера хозяев поля Константина Махновского.
Единственная команда, которая смогла победить на выезде, стала "Елгава", которая слишком поздно проснулась. Ее победа над "Меттой" на стадионе "Даугава" - 1:0, не более чем махание кулаками после драки. Для подопечных Дависа Цауне, кстати, это третья победа кряду с учетом матча на Кубок Латвии, то есть возможность перевести дыхание и больше не думать о переходных матчах (в переходных матчах со второй командой из первой лиги участвует клуб "Вирслиги", оставшийся по итогам сезона предпоследним, девятым).
Во всяком случае "Метта" и "Даугавпилс" после этого тура становятся главными претендентами на эту головную боль. Сейчас у "Елгавы" уже 21 очко и седьмая позиция. Для сравнения - идущие следом "Метта" и "Даугавпилс" отстают уже на пять баллов. Яма, в которую попала "Метта" - ну очень глубокая (шесть поражений в последних семи турах). Правда, у клуба из Латгале дела обстоят не лучше (семь поражений в последних восьми турах).
"Даугавпилс" Александра Горшкова на самом деле мог и не оказаться в таком плачевном положении, не подари он победу "Тукумсу". Почти четыре месяца дебютант "Вирслиги" созревал для этого подвига. И вот, наконец, свершилось - после пяти ничьих есть полноценные три очка! Домашняя игра с "Даугавпилсом" завершилась долгожданной победой подопечных Юргиса Калнса с самым популярным в этом туре счетом 2:1. Причем этот исторический победный гол Янис Краутманис провел уже в компенсированное арбитром время (своего рода соучастником этой победы "Тукумса" стал главный арбитр встречи Кристапс Ратниекс).
Этот забитый мяч (по мне, так удар с левой под перекладину Краутманиса - самый красивый гол тура) на второй план отодвинул тот редкий факт, когда в этой встрече смогли отличиться оказавшиеся по разные стороны баррикад братья - уже на 3-й минуте счет в составе "Даугавпилса" открыл Марко Регжа, а под занавес первого тайма сравнял результат игрок "Тукумса" Алекс Регжа. Для "Тукумса" эта победа ничего не меняет, но в психологическом плане, конечно же, ее трудно переоценить.
Чемпионат Латвии по футболу берет небольшую паузу из-за матчей сборных. Следующий, 22-й тур, пройдет через две недели.
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