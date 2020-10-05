Футбол с Владимиром Ивановым: "Золотая нога" Пренги, огненная концовка в Вентспилсе и слава дебютантам из Тукумса

Самой манящей в отчетном туре была игра на стадионе "Сконто", где "Рига" со всей строгостью фаворита должна была экзаменовать лиепайчан. Гости могли смело хвастаться своей серией в восемь матчей подряд с набранными очками. Да и пять побед кряду - это вам не шутки. Но, кажется, на все эти статистические выкладки лидер первенства не обращает внимания. Во всяком случае защитник рижан Херди Пренга - так точно.

Именно он с интервалом в 13 минут в первой половине тайма оформил дубль, в последствии ставший определяющим. Сначала после углового высоченный албанец наглядно показал, как надо играть на втором этаже, а затем хладнокровно исполнил 11-метровый удар, во второй раз переиграв украинского голкипера "Лиепаи" Александра Рыбку.

Но "Лиепая" не зря напоминает сейчас Феникса - мифологическую птицу, восставшую из пепла. Команда Дмитрия Молоша уже не та, что летом, и так просто ее не сломать, что и подтвердил гол Эдуарда Тиденбергса перед самым перерывом. "Десятка" гостей сохранила интригу на вторые 45 минут. Ну а дальше? Во втором тайме у ворот гостей пошумел другой украинец Роман Дебелко, который имел два отличных момента, но своего земляка он все-таки пожалел. А вот "Лиепая" не нашла в себе силы и возможности зацепиться даже за одно очко, и все из-за "золотой ноги" Пренги. Как следствие - первое поражение "Лиепаи" начиная с 8 августа, а у "Риги" эта уже 19-я победа. Самое главное для лидера - ближайший преследователь РФШ по-прежнему находится на расстоянии шести очков.

А значит действующий чемпион пока что может не особо нервничать в отличие от РФШ, для которой потеря даже одного очка - это трагедия в данной ситуации. На "Аркадии" в игре с ослабленным дисквалификациями "Спартаком" (минус четыре игрока основы) было жарко в прямом и переносном смысле, но в итоге все закончилось победой хозяев поля со счетом 2:1.

В принципе, для "Спартака", в котором по-прежнему солирует Неманья Белакович, это означает еще больше трудностей на пути к еврокубковой зоне - команда Алексея Еременко остается на шестом месте в турнирной таблице.

Кстати, на послематчевой пресс-конференции наставник юрмалчан подчеркнул, что эта была одна из лучших игр его команды в нынешнем сезоне. Правда, на табло вообще-то 1:2, и при действительно лучшей игре "Спартак" обязан такие матчи вытаскивать. Что-то тут не клеится... К 49-й минуте команды уже "отчитались" - на точные удары Эмерсона и Куадио гости ответили ювелирным попаданием своего капитана Белаковича, который с 13-ю голами застолбил за собой второе место в списке бомбардиров. В конце встречи моментов было предостаточно для того, чтобы добиться успеха как у одних, так и у других. Но исполнительское мастерство футболистов зачастую подводило.