Министры призывают максимально использовать возможности удаленной учебы и работы

В частности, премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал использовать маски для лица не только в общественном транспорте, но и в других местах, где нельзя обеспечить двухметровую дистанцию.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс предложил внести в нормативные акты норму, рекомендующую вузам удаленную учебу. Если ситуация не изменится и студенты продолжат собираться в аудиториях, скоро в университетах могут появиться случаи заражения.

"Я не говорю о медиках и специальных профессиях, но, простите, я не вижу проблем с изучением на цифровой платформе политологии и юриспруденции", - заявил он.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле добавила, что на прошлой неделе вузам рекомендовано было по возможности переходить на удаленную учебу. Министр образования и науки Илга Шуплинска отметила, что вузам это было рекомендовано в августе, но большинство не прислушались к рекомендации.

Министр экономики Янис Витенбергс призвал больше думать об обеспечении удаленной работы, отметив, что подавать пример здесь должны работники общественного сектора.

Завершая заседание, Кариньш призвал общество соблюдать дистанцию 2 метра, мыть руки и прикрывать лицо, чтобы не пришлось вводить более строгие ограничительные меры.