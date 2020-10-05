Пн, 5.10.2020
Сегодня первая леди и я получили положительный результат на Covid-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ! Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США

Министры призывают максимально использовать возможности удаленной учебы и работы

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Сегодня на заседании правительства министры выступили за более строгие ограничения в условиях пандемии Covid-19, призывая, например, максимально использовать возможности удаленной учебы и работы.

В частности, премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал использовать маски для лица не только в общественном транспорте, но и в других местах, где нельзя обеспечить двухметровую дистанцию.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс предложил внести в нормативные акты норму, рекомендующую вузам удаленную учебу. Если ситуация не изменится и студенты продолжат собираться в аудиториях, скоро в университетах могут появиться случаи заражения.

"Я не говорю о медиках и специальных профессиях, но, простите, я не вижу проблем с изучением на цифровой платформе политологии и юриспруденции", - заявил он.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле добавила, что на прошлой неделе вузам рекомендовано было по возможности переходить на удаленную учебу. Министр образования и науки Илга Шуплинска отметила, что вузам это было рекомендовано в августе, но большинство не прислушались к рекомендации.

Министр экономики Янис Витенбергс призвал больше думать об обеспечении удаленной работы, отметив, что подавать пример здесь должны работники общественного сектора.

Завершая заседание, Кариньш призвал общество соблюдать дистанцию 2 метра, мыть руки и прикрывать лицо, чтобы не пришлось вводить более строгие ограничительные меры.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back