Вт, 6.10.2020
Я надену цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработаю доверие рижан, и на следующих выборах Рижской думы во второй раз буду избран мэром столицы. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Фото ⟩ Актеры сериала "Закрытая школа" тогда и сейчас

Продолжение статьи
1 / 10
Далее
Павел Прилучный

ФОТО: https://www.instagram.com/_zakrytay_shkola_love_/

В апреле 2011 года на канале СТС стартовал мистический российский сериал с элементами криминальной драмы "Закрытая школа". Это была адаптация испанской телесаги "Черная лагуна". 

Кстати, у сериала были пилотные названия - "Интернат" и "Лес".

Герои "Закрытой школы" полюбились зрителям, а исполнители главных ролей Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали настоящими звездами шоу-бизнеса. Теперь нет практически ни одного дня, чтобы о них не писала светская хроника. 

RUS TVNET предлагает вспомнить всех ключевых персонажей этого сериала:

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Продолжение статьи
1 / 10
Далее
Павел Прилучный

Последние новости

НАВЕРХ
Back