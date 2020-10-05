Фото ⟩ Актеры сериала "Закрытая школа" тогда и сейчас
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В апреле 2011 года на канале СТС стартовал мистический российский сериал с элементами криминальной драмы "Закрытая школа". Это была адаптация испанской телесаги "Черная лагуна".
Кстати, у сериала были пилотные названия - "Интернат" и "Лес".
Герои "Закрытой школы" полюбились зрителям, а исполнители главных ролей Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали настоящими звездами шоу-бизнеса. Теперь нет практически ни одного дня, чтобы о них не писала светская хроника.
RUS TVNET предлагает вспомнить всех ключевых персонажей этого сериала:
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