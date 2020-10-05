Кариньш: Cоблюдая меры предосторожности, мы избежим более серьезных ограничений

Он подчеркнул, что распространение пандемии Covid-19 в Латвии было ограничено в течение длительного времени, однако за последние две недели ситуация резко изменилась.

Поэтому премьер призывает уделять больше внимания мерам безопасности. "Мы должны думать о том, как защитить себя и своих близких. Все еще в силе требование соблюдать такие элементарные правила, как дистанция в два метра и мытье рук. Это нужно продолжать. Но есть еще одна мера безопасности, которую рекомендуют эксперты в области здравоохранения, - это использование масок", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что каждый житель должен ответственно относиться к мерам безопасности, чтобы не пришлось вводить более обширные ограничения, которые сильнее повлияют на экономику Латвии.

"Это в наших руках - действовать ответственно, следовать правилам и победить вирус. Это временное явление", - сказал Кариньш, призвав жителей по возможности работать удаленно.

Как сообщалось, с 7 октября по 6 ноября в Латвии возобновляется требование носить маски в общественном транспорте.