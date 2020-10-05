Пн, 5.10.2020
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"Как в Сейме": Стакис планирует ввести систему удаленных заседаний Рижской думы

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис надеется в течение октября ввести систему для проведения удаленных заседаний думы.

Как Стакис сообщил агентству LЕТА, есть надежда на введение в Рижской думе такой же системы удаленной работы и голосования, которая действует в Сейме.

Однако, принимая во внимание то, что в стране сейчас не объявлено чрезвычайное положение, для внедрения такой системы необходимо провести закупку.

Мэр добавил, что логично было бы перенять уже готовую и функционирующую систему, но нужно будет искать решения того, как это юридически правильно сделать.

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