Минсообщения предложит меры против пассажиров без масок в общественном транспорте

Линкайтс добавил, что требование носить маски будет иметь отрицательное фискальное влияние. Уже сейчас количество пассажиров в общественном транспорте уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20%, и, возможно, оно будет сокращаться и в дальнейшем. В связи с этим Минсообщения может обратиться к Минфину с просьбой компенсировать убытки.