Минсообщения предложит меры против пассажиров без масок в общественном транспорте

Министерство сообщения предложит правительству принять решение о мерах против пассажиров, не надевающих маски в общественном транспорте, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства министр сообщения Талис Линкайтс.
Будут поданы поправки к нормативным актам, уточняющие, каким образом делать замечания или воздействовать на пассажиров, игнорирующих требование ношения масок.
Линкайтс добавил, что требование носить маски будет иметь отрицательное фискальное влияние. Уже сейчас количество пассажиров в общественном транспорте уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20%, и, возможно, оно будет сокращаться и в дальнейшем. В связи с этим Минсообщения может обратиться к Минфину с просьбой компенсировать убытки.
Как сообщалось, с 7 октября возобновляется требование закрывать рот и нос в общественном транспорте с двумя исключениями - для детей до 13 лет и пассажиров с очевидными двигательными расстройствами или расстройствами психического здоровья.
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