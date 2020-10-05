Половина воскресных случаев Covid-19 выявлена в Даугавпилсе и окрестностях

В Даугавпилсе выявлено 16 новых инфицированных, и общее количество заболевших составляет 141. Еще четверо зараженных Covid-19 выявлены в Даугавпилсском крае, где их стало 15, и двое - в Краславском крае, где теперь болеет семь человек.

В Риге зарегистрированы восемь новых заболевших, и сейчас в столице болеют Covid-19 277 человек.

В Айзпутском крае трое новых инфицированных, и их общее количество составляет 27, а в Кулдигском крае, где был большой очаг коронавируса, вчера зарегистрирован всего один зараженный, и всего болеют 92 человека.

12 выявленных в воскресенье инфицированных относятся к возрастной группе 40-49 лет, девять - к возрастной группе 60-69 лет, восемь - к возрастной группе 50-59 лет. В других возрастных группах случаев Covid-19 меньше.