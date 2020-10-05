Пн, 5.10.2020
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министр здравоохранения Илзе Винькеле

Половина воскресных случаев Covid-19 выявлена в Даугавпилсе и окрестностях

Машина скорой помощи у Даугавпилсской региональной больницы

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

19 из 40 выявленных в воскресенье новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Даугавпилсе и его окрестностях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Даугавпилсе выявлено 16 новых инфицированных, и общее количество заболевших составляет 141. Еще четверо зараженных Covid-19 выявлены в Даугавпилсском крае, где их стало 15, и двое - в Краславском крае, где теперь болеет семь человек.

В Риге зарегистрированы восемь новых заболевших, и сейчас в столице болеют Covid-19 277 человек.

В Айзпутском крае трое новых инфицированных, и их общее количество составляет 27, а в Кулдигском крае, где был большой очаг коронавируса, вчера зарегистрирован всего один зараженный, и всего болеют 92 человека. 

12 выявленных в воскресенье инфицированных относятся к возрастной группе 40-49 лет, девять - к возрастной группе 60-69 лет, восемь - к возрастной группе 50-59 лет. В других возрастных группах случаев Covid-19 меньше. 

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