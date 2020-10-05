Пн, 5.10.2020
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Нуриэль Рубини
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В России на школьной линейке 13 детей потеряли сознание. Трое находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В городе Великие Луки Псковской области 13 школьников разного возраста потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7, сообщает "Медуза".

Пострадавшие были оперативно госпитализированы в городскую больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в администрации области.

"Все необходимые меры оперативно приняты… Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!" - написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На веб-сайте администрации Псковской области сообщается, что торжественная линейка в вышеназванной школе была посвящена присвоению учебному заведению имени ее выпускника Антона Злобина, который погиб в 1995 году при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе.

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