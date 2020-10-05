Решения об изменении порога самоизоляции для въезжающих впредь будет принимать SPKC

В дальнейшем решения об изменении порога для самоизоляции после прибытия из сильно затронутых Covid-19 стран будет принимать Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и решения правительства для этого не потребуется, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле после внеочередного заседания правительства.