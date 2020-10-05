Пн, 5.10.2020
Я призываю жителей покупать или сшить себе защитные маски уже в эти выходные. министр здравоохранения Илзе Винькеле
министр здравоохранения Илзе Винькеле

Решения об изменении порога самоизоляции для въезжающих впредь будет принимать SPKC

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В дальнейшем решения об изменении порога для самоизоляции после прибытия из сильно затронутых Covid-19 стран будет принимать Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и решения правительства для этого не потребуется, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле после внеочередного заседания правительства.

Ранее самоизоляцию должны были соблюдать люди по прибытии из стран, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превышает 16 случаев на 100 000 населения.

С минувшей пятницы из-за роста заболеваемости в самой Латвии этот показатель был повышен до 25 случаев на 100 000 населения.

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