Решения об изменении порога самоизоляции для въезжающих впредь будет принимать SPKC

В дальнейшем решения об изменении порога для самоизоляции после прибытия из сильно затронутых Covid-19 стран будет принимать Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и решения правительства для этого не потребуется, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле после внеочередного заседания правительства.
Ранее самоизоляцию должны были соблюдать люди по прибытии из стран, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превышает 16 случаев на 100 000 населения.
С минувшей пятницы из-за роста заболеваемости в самой Латвии этот показатель был повышен до 25 случаев на 100 000 населения.
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