Латвия - в "оранжевой зоне предупреждения". В больницах - все более молодые пациенты с Covid-19

Министр добавила, что Латвия вошла в "оранжевую зону предупреждения", когда заболеваемость Covid-19 в стране увеличилась в восемь раз. Болезнь в настоящее время распространяется в трудовых коллективах, затронуто также несколько учебных заведений.

Винькеле добавила, что все больше людей с Covid-19 попадают в больницы, к тому же все более молодые пациенты.

"Все это заставляет оценить существующие меры ограничения эпидемии", - сказала политик, напомнив, что из-за резкого увеличения числа больных с 7 октября на месяц в общественном транспорте вводится обязательное ношение масок. Министр добавила, что теперь у экспертов есть доказательства того, что закрывать лицо шарфом или шалью не является эффективной мерой, поэтому людям следует носить медицинские или гигиенические маски или щитки для лица.

В настоящее время более строгие меры по всей стране не применяются, подчеркнула министр, выразив надежду на то, что дисциплинированное, ответственное и сознательное использование масок в общественном транспорте может замедлить или остановить распространение вируса.

"Если вы хотите, чтобы кафе у вашего дома успешно работало, чтобы проходили театральные представления и было очное обучение в школах, давайте постараемся соблюдать меры безопасности, чтобы не приходилось пересматривать ограничения. Если потребуются дополнительные ограничения, они будут вводиться только шаг за шагом, после оценки их абсолютной необходимости", - сказала Винькеле.

По ее словам, дополнительные ограничения в первую очередь коснутся количества людей, которые могут собираться на мероприятиях в помещениях и на мероприятиях, где невозможно обеспечение конкретных мест. Винькеле сообщила, что на этой неделе представители заведений общественного питания приглашены на встречу, чтобы обсудить, какие превентивные меры могут предпринять сами предприниматели, чтобы не прибегать к ограничениям.

Винькеле также высказалась о людях, которые в этих обстоятельствах распространяют ложные новости или выдвигают теории заговора. "Тем, кто распространяет слухи о том, что Covid-19 - выдумка или правительственный заговор, хочу сказать, что, если бы мы верили таким заявлениям, мы все еще верили бы, что Земля плоская, потому что ее форму тоже нельзя увидеть невооруженным глазом", - заявила министр.