Оцените! ⟩ На Сааремаа морские контейнеры превращают в уютные дома

За торговой маркой Made Containers стоят двое островитян: Пеэду Курвитс и Прийт Кульдсаар, которые работают без всякой финансовой поддержки со стороны. "Нам сказали: изготовьте прототип и тогда уже просите денег еще раз", - сказал Кульдсаар.

По словам Прийта Кульдсаара, идея начать производство домов из морских контейнеров возникла еще в 2012 году, тогда же были сделаны чертежи, но для того времени идея была слишком утопичной и покупатели, вероятно, ее бы не приняли. "Однако весной 2019 года оказалось, что концепция не получила широкого распространения на рынке, и мы подумали, что закончим чертежи и построим прототип дома", - сказал Кульдсаар.

Контейнерные дома Made Containers предназначены для круглогодичного проживания, а степень их утепления зависит от выбранной функции. Бывшие контейнеры являются домами типа plug and play, то есть в них должно быть все необходимое, чтобы новый хозяин мог въехать или использовать дом сразу же в день установки. Например, в доме-образце есть гостиная, туалет и душевая со всем необходимым.

До сих пор Пеэду и Прийт рекламировали свою продукцию только внутри страны, но в будущем предприниматели и строители с Сааремаа хотят продавать дома Made Containers за пределами Эстонии в большем объеме.

Галерея: На Сааремаа морские контейнеры превращают в уютные дома