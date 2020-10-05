Пн, 5.10.2020
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  • Главой Госполиции может стать Рукс. Его должность в органах не разглашали широкой публике

Главой Госполиции может стать Рукс. Его должность в органах не разглашали широкой публике

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

На вакантную должность начальника Госполиции решено выдвинуть начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса, свидетельствует неофициальная информация агентства LЕТА.

Рукса в качестве кандидата на эту должность выбрал министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Его не было среди трех кандидатов на должность начальника Госполиции, которые были представлены общественности ранее.

Входящие в состав правительства партии сегодня, 5 октября, проводят дискуссию по этому вопросу, а на следующей неделе планируют рассмотреть его в Кабинете министров. Имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация свидетельствует, что у коалиции нет особенных возражений против этой кандидатуры.

Как выяснило агентство LЕТА, Рукс занял пост начальника управления уголовного розыска только этим летом. До этого он занимал в Госполиции должность, не разглашаемую широкой публике. На данный момент он также является лектором в колледже Госполиции.

Как сообщалось ранее, заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали оба состоящих на службе в полиции генерала - нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.

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