Главой Госполиции может стать Рукс. Его должность в органах не разглашали широкой публике

Рукса в качестве кандидата на эту должность выбрал министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Его не было среди трех кандидатов на должность начальника Госполиции, которые были представлены общественности ранее.

Входящие в состав правительства партии сегодня, 5 октября, проводят дискуссию по этому вопросу, а на следующей неделе планируют рассмотреть его в Кабинете министров. Имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация свидетельствует, что у коалиции нет особенных возражений против этой кандидатуры.

Как выяснило агентство LЕТА, Рукс занял пост начальника управления уголовного розыска только этим летом. До этого он занимал в Госполиции должность, не разглашаемую широкой публике. На данный момент он также является лектором в колледже Госполиции.

Как сообщалось ранее, заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали оба состоящих на службе в полиции генерала - нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.