Ситуация в соседней Эстонии ⟩ Уровень заражения приближается к весеннему пику. Что это означает?

Комментируя уровень заражения, который почти добрался до весеннего пика, Лутсар сказала, что вирус распространяется и избавиться от него нельзя. По ее словам, главный вопрос сейчас связан с его гораздо более широким распространением: как долго Эстония сможет уберечь от вируса пожилых людей, у которых болезнь протекает тяжелее и которым нужна дополнительная медицинская помощь? "Это не обязательно означает полную изоляцию пожилых людей от общества. Найти баланс здесь означает возможность жить с вирусом", - сказала она, добавив, что, по ее мнению, медицинская система Эстонии не перегружена, но за этими изменениями внимательно следят. "Наш текущий рост заражения, конечно, не на весеннем уровне, весной данные о заражении были сильно занижены", - сказала профессор, посоветовав внимательно следить за ситуацией и спокойно воспринимать происходящее.

Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. "Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль", - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок.

"Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска - очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены", - написал департамент.

Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находящимся в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску важно правильно надевать, носить и снимать. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

"Важно, чтобы мы использовали все возможности, которые помогают сдерживать дальнейшее распространение вируса", - пояснили в департаменте.

"Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, следует отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать серьезных ограничений и продолжить нормальную жизнь", - добавил департамент.

Близким контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе, чем на 2 метра друг к другу в течение более 15 минут. "Вот почему участие в коллективных мероприятиях в больном виде - это верный способ заразить своих друзей: часто люди несколько часов вместе находятся в закрытой комнате и громко разговаривают", - пояснили в департаменте, добавив, что последнее помогает вирусным частицам распространяться еще быстрее.

Участники мероприятий могут установить на свой телефон коронаприложение HOIA, которое помогает более эффективно отслеживать возможные близкие контакты.