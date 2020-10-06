Ситуация в соседней Эстонии ⟩ Уровень заражения приближается к весеннему пику. Что это означает?

Если посмотреть на данные с весны по осень, уровень заражения в Эстонии за последние 14 дней на 100 000 человек приближается к весеннему пику, но еще немного не дотягивает. Но, если сравнить долю положительных тестов, до пика еще далеко, пишет Rus.Postimees.
Если 6 апреля в Эстонии был уровень заражения 56,66 - весенний пик заражения, - позавчера, 4 октября, заболеваемость за последние две недели на 100 000 человек составила 51,62. На графике также видно, что коронавспышка летом в ночном клубе увеличила коэффициент заболеваемости, но позже он немного снизился, а сейчас резко пошел вверх, пишет Rus.Postimees.
Учитывая долю положительных тестов, еще есть время до весенних показателей. 3 апреля, когда был весенний пик, доля положительных тестов составила 4,7 процента, в начале октября этот показатель составляет всего 1,99 процента. Является ли разница между двумя графиками следствием того, что коронавирус ослаб за лето - как утверждает существующая уже некоторое время во всем мире теория - или всевозможные ограничения действительно воспрепятствовали дальнейшему масштабному распространению вируса?
Тестирование несравнимо с весной
Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета, член научного совета по борьбе с распространением Covid-19 Андрес Меритс подчеркивает, что тестирование весной и сейчас невозможно сравнивать.
По его словам, состояние вируса такое же, как и весной, и, поскольку нет данных о его ослаблении, было бы ошибочно предполагать это. Если коронавирус вообще мутирует, значит он может лучше распространяться. По словам Меритса, эффект мутаций неизвестен, вероятно, он отсутствует или незначителен. "Таким образом, вирус так же смертелен, как и весной", - сказал он.
Но тогда почему ситуация кажется лучше, чем была весной - при том же уровне заражения меньше людей попадает в больницу и значительно меньше умерших? "Вероятно, существуют десятки причин, и ответ кроется в их комбинации. Например, весенняя вспышка выпала на период так называемой весенней усталости, когда организм слабее, сейчас дыхательные пути человека должны быть в лучшем состоянии, чем в начале весны", - сказал Меритс, добавив, что на инфекцию SARS-CoV-2 могут влиять другие так называемые конкурирующие вирусы, которые летом и осенью одни, а весной и зимой другие. Он также отметил, что по сравнению с весной заражений больше в младшей возрастной группе.
По словам профессора вирусологии, руководителя научного совета Ирьи Лутсар, доля положительных тестов показывает, что у нас больше легких случаев, в основном среди молодежи, и это объясняет меньшую смертность, но за последние недели с каждым днем увеличивается и доля зараженных коронавирусом старше 50 лет. "Аналогичные тенденции наблюдают и в других странах Европы. Кроме того, сезон коронавируса длится с сентября по май, и это несмотря на то, что сейчас относительно тепло", - сказала Лутсар.
По словам Лутсар, основываясь на этих двух графиках, нельзя сказать, что вирус каким-либо образом изменился с течением времени. "На прошлой неделе была опубликована неотрецензированная работа, предполагающая, что одна мутация в вирусе означает лучшее распространение вируса, но я бы дождалась предварительной рецензии этой статьи", - сказала она.
Член научного совета по борьбе с коронавирусом, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала, что в графиках Postimees нет противоречия, но следует учитывать, что политика тестирования весной была другой. "Тестировали прежде всего тех, у кого были явные и специфические симптомы Covid-19, а молодых даже при очевидных симптомах могли не отправить на тест. Таким образом, было ясно, что доля положительных среди проверенных была выше, чем сейчас", - сказала она.
По словам Фишер, возможно, сам вирус не мутировал. Она ссылается на результаты проведенных в Эстонии серологических тестов, согласно которым распространенность инфекции весной была одинаковой во всех возрастных группах. "Таким образом, различный возрастной состав людей с положительными тестами можно частично объяснить тем фактом, что многие молодые люди не проходили тестирование весной, а фактическое количество зараженных было во много раз - возможно, в три раза - выше официально зарегистрированного", - сказала профессор математической статистики.
По словам Фишер, сейчас, когда тестируют больше людей, иногда также близкие контакты зараженных, у которых симптомов нет, можно считать, что нет большого количества непротестированных зараженных. Это также было подтверждено мониторинговым исследованием Тартуского университета, в рамках которого при случайном тестировании было обнаружено в среднем от 0 до 2 случаев заражения на 1000 человек, и повторные тесты по крайней мере половина из них были отрицательными.
Вирус быстро распространяется, но не в группах риска
Комментируя график уровня заражения, Меритс сказал, что рост вызван не вирусом (может, лишь в небольшой степени), а человеком. "Желание жить как обычно понятно, но вирусу это все равно", - сказал Меритс. Профессор подчеркнул, что коронавирус очень легко использует ситуацию, когда человек создает для него благоприятные возможности: мероприятия, вечеринки, путешествия, перемещение без маски, выход на работу при легких симптомах заболевания.
"Таким образом, за распространением вируса стоит наша неспособность или нежелание адаптироваться к ситуации. Возможно, также желание закрыть глаза на реальность", - сказал Меритс. Профессор добавил, что простейшие методы для остановки распространения вируса в повседневной жизни - это приложение HOIA и ношение маски, но только 150 000 человек скачали это приложение, а носителей масок еще меньше. Он отметил, что из-за того, что люди не делают более простых вещей, нагрузка на коронадетективов возрастает, а распространение вируса частично остается вне поля зрения.
Если все так и продолжится, по словам Меритса, к концу месяца уровень заражения вырастет вдвое, и нагрузка на больницы достигнет предела, когда лечение Covid-19 снова начнет препятствовать запланированному лечению. "Ситуация может ухудшиться и быстрее", - предупредил профессор.
Ограничения придут, когда больницы попадут в беду
Но если лечение Covid-19 начнет мешать повседневной работе больниц, по словам Меритса, это, вероятно, также предел, при котором больше не будет возможности обходиться без строгих ограничений. "Достижение или падение ниже этой черты зависит не от вируса, а от нас. Распространение вируса не предопределено, - сказал Меритс. - У нас есть все возможности повлиять на распространение вируса, и если это не захочется или не удастся сделать, в этом и в последствиях некого будет винить".
Комментируя уровень заражения, который почти добрался до весеннего пика, Лутсар сказала, что вирус распространяется и избавиться от него нельзя. По ее словам, главный вопрос сейчас связан с его гораздо более широким распространением: как долго Эстония сможет уберечь от вируса пожилых людей, у которых болезнь протекает тяжелее и которым нужна дополнительная медицинская помощь? "Это не обязательно означает полную изоляцию пожилых людей от общества. Найти баланс здесь означает возможность жить с вирусом", - сказала она, добавив, что, по ее мнению, медицинская система Эстонии не перегружена, но за этими изменениями внимательно следят. "Наш текущий рост заражения, конечно, не на весеннем уровне, весной данные о заражении были сильно занижены", - сказала профессор, посоветовав внимательно следить за ситуацией и спокойно воспринимать происходящее.
Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски
Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. "Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль", - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок.
"Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска - очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены", - написал департамент.
Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находящимся в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску важно правильно надевать, носить и снимать. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.
"Важно, чтобы мы использовали все возможности, которые помогают сдерживать дальнейшее распространение вируса", - пояснили в департаменте.
"Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, следует отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать серьезных ограничений и продолжить нормальную жизнь", - добавил департамент.
Близким контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе, чем на 2 метра друг к другу в течение более 15 минут. "Вот почему участие в коллективных мероприятиях в больном виде - это верный способ заразить своих друзей: часто люди несколько часов вместе находятся в закрытой комнате и громко разговаривают", - пояснили в департаменте, добавив, что последнее помогает вирусным частицам распространяться еще быстрее.
Участники мероприятий могут установить на свой телефон коронаприложение HOIA, которое помогает более эффективно отслеживать возможные близкие контакты.
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