СМИ сообщили, сколько Бриедис получил за победу в суперсерии

На позапрошлой неделе в Мюнхене Бриедис одержал победу над боксёром Юниером, заполучив чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring, а также трофей победителя турнира, названный в честь легендарного Мухаммеда Али.

DPA предполагает, что за свой успех Бриедис получил гонорар в размере 1,7 миллиона евро.

В договоре, правда, сказано, что команда Бриедиса и организаторы суперсерии не могут разглашать финансовую сторону соглашения.

Портал boxingscene.com в начале января сообщал, что победитель боя Бриедис - Дортикос может получить 2 миллиона долларов, что примерно и равняется сумме в 1,7 млн евро.

Менеджер Бриедиса Раймонд Зепс сказал СМИ, что гонорар из-за пандемии коронавируса урезали, но не стал озвучивать конкретную сумму.

Напомним, в начале этого года организатор суперсерии Калле Зауэрланд в интервью TVNET заявил, что финальный бой для Бриедиса и Дортикоса станет "днём самой большой зарплаты в карьере".