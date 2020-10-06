Машина после аварии продается как небитая. В чем риски?

Один такой автомобиль на портале объявлений приметил зритель передачи Bez Tabu Каспар. Это был довольно красивый Volkswagen Caddy, в описании которого ничего не говорилось о предыдущих авариях. Однако информация на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) свидетельствовала, что в свое время машину лишали техосмотра из-за аварии.

Быстрый и поверхностный визуальный осмотр также может не выявить повреждений, однако структурные деформации машины несут в себе потенциальные риски, потому что, если авария произойдет снова, зоны деформации больше не выполнят возложенные на них функции рассеивания и поглощения удара и попросту разрушатся.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке

Может ли потенциальный покупатель вообще это проверить? Эксперт по автомобильным делам Нормунд Авотиньш отмечает, что "вариантов немного".

"Итак, один из них - это база данных CSDD, которая не показывает все, но показывает пробег и историю техосмотров. Не для всех автомобилей, но для некоторых. Второй вариант - это источник под названием DNA, в котором также можно найти не все автомобили. Стоит напомнить, что обе услуги платные, так как бесплатно такую ​​информацию никто не предоставляет. Но совершенно очевидно, что, скорее всего, если автомобиль интенсивно эксплуатировался в течение 10 и более лет, будет очень сложно найти такую ​​достоверную, оригинальную информацию" - признает Нормунд Авотиньш.

В центре сюжета - двухлетняя машина. В разделе бесплатной информации CSDD отмечено, что после дорожно-транспортного происшествия в ноябре 2019 года она считается списанной - ремонт либо невозможен, либо слишком дорог, чтобы он окупился.

ФОТО: Кадр из Bez Tabu

Мобильное приложение Латвийского бюро автостраховщиков (LTAB), напротив, показывает, что владельцу автомобиля выплачена компенсация в размере 11 000 евро. В свою очередь, из информации Государственной полиции следует, что авария произошла 7 ноября прошлого года в Риге, на улице Кулю, когда водитель автомобиля Volkswagen Caddy проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу" и столкнулся с Volkswagen Passat.

Ни полиция, ни страховщики не собираются делиться фотографиями с места аварии, поэтому установить ущерб не представляется возможным.

"В большинстве случаев продавец не заинтересован в том, чтобы показать, как машина выглядела раньше, потому что, возможно, она сильно повреждена", - пояснил Авотиньш.

"Если потенциальный покупатель при покупке автомобиля видит, что о нем есть конкретные отметки, значит он тщательно исследует его перед покупкой, чтобы убедиться, действительно ли он был отремонтирован так, чтобы его можно было безопасно использовать", - говорит представитель CSDD Иева Берзиня.

Между тем Авотиньш отмечает, что безопаснее всего при малейшем подозрении отвезти машину в знакомый сервис. И если там работают люди, которые что-то понимают в машинах, то признаки аварии вскроются.

Насколько очевидны последствия аварии для этого автомобиля - судить сложно, однако представитель CSDD указывает, что автомобиль должен быть безопасным в использовании, раз уж он прошел проверку и получил наклейку техосмотра.

ФОТО: Кадр из Bez Tabu

Продавец VW Caddy, с которым связались, также считает, что автомобиль не был поврежден настолько серьезно, чтобы его нельзя было отремонтировать. Поэтому он купил его, вложил дополнительные средства в ремонт, заменил поврежденные детали и выставил на продажу.

Тем временем доцент Рижского технического университета в завершении сюжета наглядно демонстрирует, как меняются структурные свойства конструкции автомобиля после аварии, и обосновывает, что первоначальная жесткость отремонтированных деталей не восстанавливается.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке