Машина после аварии продается как небитая. В чем риски?

Покупка подержанного автомобиля может быть очень удачной, а может - и нет. В первом случае купленная машина прослужит долго, во втором - она может оказаться буквально "мертвой", и поэтому придется считаться со значительными внеплановыми расходами. На самом деле может случиться и так, что такой автомобиль будет опасен в использовании.
Один такой автомобиль на портале объявлений приметил зритель передачи Bez Tabu Каспар. Это был довольно красивый Volkswagen Caddy, в описании которого ничего не говорилось о предыдущих авариях. Однако информация на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) свидетельствовала, что в свое время машину лишали техосмотра из-за аварии.
Быстрый и поверхностный визуальный осмотр также может не выявить повреждений, однако структурные деформации машины несут в себе потенциальные риски, потому что, если авария произойдет снова, зоны деформации больше не выполнят возложенные на них функции рассеивания и поглощения удара и попросту разрушатся.
Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке
Может ли потенциальный покупатель вообще это проверить? Эксперт по автомобильным делам Нормунд Авотиньш отмечает, что "вариантов немного".
"Итак, один из них - это база данных CSDD, которая не показывает все, но показывает пробег и историю техосмотров. Не для всех автомобилей, но для некоторых. Второй вариант - это источник под названием DNA, в котором также можно найти не все автомобили. Стоит напомнить, что обе услуги платные, так как бесплатно такую информацию никто не предоставляет. Но совершенно очевидно, что, скорее всего, если автомобиль интенсивно эксплуатировался в течение 10 и более лет, будет очень сложно найти такую достоверную, оригинальную информацию" - признает Нормунд Авотиньш.
В центре сюжета - двухлетняя машина. В разделе бесплатной информации CSDD отмечено, что после дорожно-транспортного происшествия в ноябре 2019 года она считается списанной - ремонт либо невозможен, либо слишком дорог, чтобы он окупился.
Мобильное приложение Латвийского бюро автостраховщиков (LTAB), напротив, показывает, что владельцу автомобиля выплачена компенсация в размере 11 000 евро. В свою очередь, из информации Государственной полиции следует, что авария произошла 7 ноября прошлого года в Риге, на улице Кулю, когда водитель автомобиля Volkswagen Caddy проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу" и столкнулся с Volkswagen Passat.
Ни полиция, ни страховщики не собираются делиться фотографиями с места аварии, поэтому установить ущерб не представляется возможным.
"В большинстве случаев продавец не заинтересован в том, чтобы показать, как машина выглядела раньше, потому что, возможно, она сильно повреждена", - пояснил Авотиньш.
"Если потенциальный покупатель при покупке автомобиля видит, что о нем есть конкретные отметки, значит он тщательно исследует его перед покупкой, чтобы убедиться, действительно ли он был отремонтирован так, чтобы его можно было безопасно использовать", - говорит представитель CSDD Иева Берзиня.
Между тем Авотиньш отмечает, что безопаснее всего при малейшем подозрении отвезти машину в знакомый сервис. И если там работают люди, которые что-то понимают в машинах, то признаки аварии вскроются.
Насколько очевидны последствия аварии для этого автомобиля - судить сложно, однако представитель CSDD указывает, что автомобиль должен быть безопасным в использовании, раз уж он прошел проверку и получил наклейку техосмотра.
Продавец VW Caddy, с которым связались, также считает, что автомобиль не был поврежден настолько серьезно, чтобы его нельзя было отремонтировать. Поэтому он купил его, вложил дополнительные средства в ремонт, заменил поврежденные детали и выставил на продажу.
Тем временем доцент Рижского технического университета в завершении сюжета наглядно демонстрирует, как меняются структурные свойства конструкции автомобиля после аварии, и обосновывает, что первоначальная жесткость отремонтированных деталей не восстанавливается.
Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке
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