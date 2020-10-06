В услугах Мерзликина заинтересованы пять команд НХЛ

Сообщается, что одним из вратарей клуба "Коламбус Блю Джекетс", а именно, Мерзликиным и/или финном Йонасом Корписало интересуются команды "Баффало Сейбрз", "Миннесота Уайлд", "Оттава Сенаторз", "Эдмонтон Ойлерз" и "Детройт Ред Уингз".

"Торонто Мейпл Лифс", в свою очередь, очень серьёзно рассматривает возможность приобрести Корписало, у которого договор с "Коламбусом" будет в силе ещё два сезона.

В "Торонто" в обмен на финского вратаря готовы расстаться со шведским нападающим Андреасом Юханссоном или канадским нападающим Александером Керфутом. Звучали также версии, что "Коламбус" мог бы привлечь к сделке измученного травмами нападающего Брендона Дубински, который пропустил весь прошлый сезон и, скорее всего, не сможет играть и в следующем.

Команда из Торонто также спокойно заменила бы датского вратаря Фредерика Андерсона.

На прошлой неделе TSN сообщил, что руководство клуба "Коламбус Блю Джекетс" готово обменять Мерзликина или Корписало, если им поступит соответствующее предложение, то есть, если какая-либо из команд будет готова отдать взамен одного из центровых нападающих первого звена.

Мерзликин в своём дебютном сезоне в среднем за матч пропускал 2,35 шайбы и отражал 92,3% бросков. В 5 из 33 матчей латвийский вратарь оставил свои ворота нетронутыми. Среди дебютантов Мерзликин стал лучшим вратарём по этим статистическим показателям. В конце сезона латвийский вратарь был включён в символическую сборную новичков НХЛ.

Мерзликина с "Коламбусом" пока связывает двухлетний контракт, который предусматривает зарплату в размере 4 миллионов долларов за сезон.