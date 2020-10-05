Должность шефа Госполиции: по баллам победил Гришин, но у него проблемы со здоровьем

Гиргенс сообщил, что у Гришина проблемы со здоровьем. Министр провел с ним индивидуальную беседу, в ходе которой сам Гришин сказал Гиргенсу, что было бы справедливо, если бы на должность начальника Госполиции был выдвинут человек, который смог бы внедрить необходимые изменения в Госполиции.

"Учитывая, что Гришин все же не может занять эту должность, мы рассмотрели более широкий круг должностных лиц, и предложенным мной кандидатом стал Арманд Рукс, который этим летом выдержал конкурс на должность начальника управления уголовного розыска Госполиции. Рукс - очень хороший кадр из среды Госполиции. Гришин также выразил готовность поддержать мой выбор. Он также выразил готовность поддержать нового кандидата", - подчеркнул министр.

По словам Гиргенса, кандидаты, которые ранее подавали заявки на участие в конкурсе - начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте и заместитель начальника Главного административного управления Госполиции Нормунд Грубис - являются профессионалами в своей области и качественно выполняют свои служебные обязанности, однако, по мнению министра, начальник Госполиции должен быть не только исполнителем, но и лидером с современным видением.

"Эти люди были в системе внутренних дел в течение очень долгого времени, а сейчас необходимы свежий взгляд и новая энергия. Я считаю, что все упомянутые должностные лица могут работать в одной команде", - подчеркнул Гиргенс, добавив, что начальника Госполиции должны окружать опытные специалисты.

Гиргенс ожидает, что Рукс модернизирует Госполицию, улучшит подбор персонала и снизит внутренние риски, включая риск коррупции. Министр также ожидает, что Рукс, систематически сотрудничая с Министерством внутренних дел и правительством, будет работать над тем, чтобы улучшить вознаграждение работников Госполиции.

Министр заявил, что уже в ближайшее время ждет от Рукса предложений по оптимизации ресурсов Госполиции.

Сегодня, 5 октября, Гиргенс представил нового кандидата партнерам по коалиции, и никто не высказал возражений, более того, многие были приятно удивлены. Министр надеется, что в следующий вторник правительство примет решение об утверждении Рукса в должности.

Как сообщал RUS TVNET, на вакантную должность начальника Госполиции решено выдвинуть начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса. Рукса в качестве кандидата на эту должность выбрал министр внутренних дел Сандис Гиргенс.