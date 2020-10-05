Вт, 6.10.2020
Нельзя сказать, что Валмиера - это не очаг распространения инфекции, с эпидемиологической точки зрения он точно присутствует - там люди заражаются, могут появиться и контактные персоны. Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
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  • Обязательные маски в транспорте и ответ Паулса Гобземсу. Все, что вы могли пропустить 5 октября

Обязательные маски в транспорте и ответ Паулса Гобземсу. Все, что вы могли пропустить 5 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Понедельник, 5 октября.

Коронавирус:

  • В минувшие сутки выявлено 40 новых случаев Covid-19, один человек умер
  • В Литве - 100 новых случаев и полторы тысячи детей на изоляции; в Эстонии - 10 заболевших
  • В общественном транспорте Латвии снова вводится обязательное использование маски. Минсообщения предложит меры против тех пассажиров, кто не будет их носить
  • Covid-19 в Талси: закрыта группа детского сада и переведены на удаленку несколько классов гимназии
  • SPKC: за две недели заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла более чем в восемь раз. Перевощиков: у Латвии худший показатель по темпам заболеваемости Covid-19 в Европе
  • Министры призывают максимально использовать возможности удаленной учебы и работы
  • Кариньш: Cоблюдая меры предосторожности, мы избежим более серьезных ограничений
  • Илзе Винькеле: Латвия - в "оранжевой зоне предупреждения". В больницах - все более молодые пациенты с Covid-19
  • Латвийское телевидение: "Мы более подготовлены к вспышкам Covid-19, чем в марте, но до сих пор остается много вопросов - как о самом вирусе, так и о истинных масштабах его распространения.
  • Решения об изменении порога самоизоляции для въезжающих впредь будет принимать SPKC
  • Тест на Covid-19 по слюне будет доступен не всем
  • Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция
  • На разработку имиджа Латвии в период Covid-19 планируется потратить 4 млн евро

Другие события дня:

  • На Европу обрушился ураган "Алекс": улицы затопило, тысячи домов без света
  • "Кидали камни в силовиков": в Бишкеке - массовый митинг несогласных с итогами выборов
  • В России на школьной линейке 13 детей потеряли сознание. Трое находятся в тяжелом состоянии
  • Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям гепатита С
  • В Вецумниеки насмерть сбили женщину. Водитель скрылся, его разыскивает полиция
  • Став мэром Риги, Стакис взял в руки, но не надел символ своей новой должности - цепь. Он сказал, что наденет цепь, если в течение следующих пяти лет заработает доверие рижан.
  • Руководителем офиса нового мэра Риги Мартиньша Стакиса будет Эвия Целма.
  • Главой Госполиции может стать Арманд Рукс. Его должность в органах не разглашали широкой публике
  • В конкурсе на должность начальника Госполиции Андрей Гришин не проходил проверку на детекторе лжи
  • Вилкс: для восстановления экономики Латвии потребуется примерно два года
  • Во многих регионах в новом отопительном сезоне будут более низкие тарифы
  • В реке Югла в воскресенье обнаружена утечка нефтепродуктов
  • Госканалы Беларуси стали называть страны, не признавшие Лукашенко, "бывшими"
  • Девять человек получили ожоги глаз после посещения загрязненного пляжа на Камчатке. Рассматриваются три возможные причины экологической катастрофы.
  • СМИ сообщили о задержании сына Сергея Фургала из-за митингов
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  • Исследование: из-за невозможности приобрести средства гигиены 1 из 6 девочек в Латвии пропускала школу
  • "Когда впервые увидела свое тело - расплакалась": фитнес-блогер рассказала о том, как восстанавливалась после родов

Новости из мира знаменитостей:

  • Раймонд Паулс возмутился предложением Гобземса собрать для него миллион евро
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  • "Терпеть побои, годами голодать": Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства
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  • Порноактриса оценила фото жены Овечкина в плаще на голое тело

Главное в спорте:

  • "Ливерпуль" пропустил 7 мячей впервые с 1963 года
  • Латвийские футболисты провели первую тренировку перед матчами Лиги Наций

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