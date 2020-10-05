Обязательные маски в транспорте и ответ Паулса Гобземсу. Все, что вы могли пропустить 5 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Понедельник, 5 октября.
Коронавирус:
- В минувшие сутки выявлено 40 новых случаев Covid-19, один человек умер
- В Литве - 100 новых случаев и полторы тысячи детей на изоляции; в Эстонии - 10 заболевших
- В общественном транспорте Латвии снова вводится обязательное использование маски. Минсообщения предложит меры против тех пассажиров, кто не будет их носить
- Covid-19 в Талси: закрыта группа детского сада и переведены на удаленку несколько классов гимназии
- SPKC: за две недели заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла более чем в восемь раз. Перевощиков: у Латвии худший показатель по темпам заболеваемости Covid-19 в Европе
- Министры призывают максимально использовать возможности удаленной учебы и работы
- Кариньш: Cоблюдая меры предосторожности, мы избежим более серьезных ограничений
- Илзе Винькеле: Латвия - в "оранжевой зоне предупреждения". В больницах - все более молодые пациенты с Covid-19
- Латвийское телевидение: "Мы более подготовлены к вспышкам Covid-19, чем в марте, но до сих пор остается много вопросов - как о самом вирусе, так и о истинных масштабах его распространения.
- Решения об изменении порога самоизоляции для въезжающих впредь будет принимать SPKC
- Тест на Covid-19 по слюне будет доступен не всем
- Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция
- На разработку имиджа Латвии в период Covid-19 планируется потратить 4 млн евро
Другие события дня:
- На Европу обрушился ураган "Алекс": улицы затопило, тысячи домов без света
- "Кидали камни в силовиков": в Бишкеке - массовый митинг несогласных с итогами выборов
- В России на школьной линейке 13 детей потеряли сознание. Трое находятся в тяжелом состоянии
- Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям гепатита С
- В Вецумниеки насмерть сбили женщину. Водитель скрылся, его разыскивает полиция
- Став мэром Риги, Стакис взял в руки, но не надел символ своей новой должности - цепь. Он сказал, что наденет цепь, если в течение следующих пяти лет заработает доверие рижан.
- Руководителем офиса нового мэра Риги Мартиньша Стакиса будет Эвия Целма.
- Главой Госполиции может стать Арманд Рукс. Его должность в органах не разглашали широкой публике
- В конкурсе на должность начальника Госполиции Андрей Гришин не проходил проверку на детекторе лжи
- Вилкс: для восстановления экономики Латвии потребуется примерно два года
- Во многих регионах в новом отопительном сезоне будут более низкие тарифы
- В реке Югла в воскресенье обнаружена утечка нефтепродуктов
- Госканалы Беларуси стали называть страны, не признавшие Лукашенко, "бывшими"
- Девять человек получили ожоги глаз после посещения загрязненного пляжа на Камчатке. Рассматриваются три возможные причины экологической катастрофы.
- СМИ сообщили о задержании сына Сергея Фургала из-за митингов
- "Cначала подумали, что это инсульт". После обеда в ресторане Таллинна посетители попали в больницу
- Раз в 10 лет: народ масаи провел уникальную церемонию посвящения в старейшины
- Исследование: из-за невозможности приобрести средства гигиены 1 из 6 девочек в Латвии пропускала школу
- "Когда впервые увидела свое тело - расплакалась": фитнес-блогер рассказала о том, как восстанавливалась после родов
Новости из мира знаменитостей:
- Раймонд Паулс возмутился предложением Гобземса собрать для него миллион евро
- Звезда "Ворониных" Маша Ильюхина: миллион подписчиков в TikTok и успехи в кино и спорте
- "Терпеть побои, годами голодать": Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства
- "В гробу я видал такой хайп": Ксения Собчак поговорила с Тарзаном и Королевой о скандале с изменой
- Порноактриса оценила фото жены Овечкина в плаще на голое тело
Главное в спорте:
- "Ливерпуль" пропустил 7 мячей впервые с 1963 года
- Латвийские футболисты провели первую тренировку перед матчами Лиги Наций
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!