В Риге тест на Covid-19 нужно ждать шесть дней

В других городах тоже приходится стоять в очереди на тест несколько дней. Однако, если человеку необходимо предоперационное обследование или у него есть симптомы заболевания, всегда находится возможность более быстрого обследования.

Эксперты также призывают людей отменить запись на тест, если они не могут прийти вовремя. Следует отметить, что подать заявку на тест слюны по телефону 8303 нельзя.

"Если нет симптомов, значит, риск заболеть невелик, но если есть клинические симптомы, то вам следует обратиться к семейному врачу. Важно понимать, что без необходимости не стоит делать тест.

Эти [тесты] предназначены для тех, кто планирует лечение в стационаре, химиотерапию, у кого ВИЧ или хронические заболевания.

Это тот контингент, который нуждается в тестах. Здоровым они не нужны", - подчеркнул Алексей Вишнаков, представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Видео: сюжет передачи Panorāma на латышском языке