В Риге тест на Covid-19 нужно ждать шесть дней

Чтобы сделать оплачиваемый государством тест на Covid-19 в Риге, жители должны ждать до шести дней; однако врачи призывают людей без признаков заболевания не выстраиваться в очередь, поскольку есть группы людей, которые не могут сделать операцию или начать химиотерапию без теста на Covid-19, сообщает передача Panorāma на LTV.
В других городах тоже приходится стоять в очереди на тест несколько дней. Однако, если человеку необходимо предоперационное обследование или у него есть симптомы заболевания, всегда находится возможность более быстрого обследования.
Эксперты также призывают людей отменить запись на тест, если они не могут прийти вовремя. Следует отметить, что подать заявку на тест слюны по телефону 8303 нельзя.
"Если нет симптомов, значит, риск заболеть невелик, но если есть клинические симптомы, то вам следует обратиться к семейному врачу. Важно понимать, что без необходимости не стоит делать тест.
Это тот контингент, который нуждается в тестах. Здоровым они не нужны", - подчеркнул Алексей Вишнаков, представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Видео: сюжет передачи Panorāma на латышском языке
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