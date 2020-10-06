Вводить в Латвии чрезвычайное положение из-за Covid-19 пока не будут

Он отметил, что в нынешней ситуации есть два варианта действий - вновь ограничить экономическую активность и перемещение людей или, в рамках возможностей, продолжать работать, соблюдая усиленные меры безопасности - дистанцироваться, мыть руки, использовать маски и дезинфицирующие средства.

"Если мы все это будем соблюдать, вирусу будет сложнее выжить, и он уже так широко распространяться не будет", - сказал Кариньш.

На вопрос, не намерено ли из-за Covid-19 правительство вновь вводить чрезвычайное положение, премьер-министр ответил, что в настоящее время такая возможность не рассматривается. "Я в любом случае не хотел бы, чтобы у нас снова было чрезвычайное положение. Хотим или нет, нам нужно научиться каким-то образом жить по возможности нормально в этих условиях", - сказал премьер, подчеркнув, что важно сохранить баланс между здоровьем общества и экономической активностью.

Он также подчеркнул, что в настоящее время система здравоохранения Латвии намного более готова к Covid-19, чем весной.

Как ранее сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, за последние две недели в Латвии наблюдается рекордный рост заболеваемости - 172% по сравнению с 14% в среднем по Европе. Covid-19 вновь показал, что может распространяться широко и молниеносно, и это сигнал к действиям, добавил эпидемиолог. По его словам, двумя важнейшими мерами по-прежнему остаются дистанцирование и дезинфекция.

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 с 7 октября в Латвии введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.