Маски в общественном транспорте: правительство решит о наказании в случае нарушения правил

Как сообщалось, с 7 октября возобновляется требование надевать маски в общественном транспорте с двумя исключениями. С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и среди детей меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить.

Кроме того, если у пассажира есть очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Линкайтс сообщил, что Минсообщения подаст поправки к соответствующим правилам, в которых будет уточнено, как можно "повлиять" на пассажиров, не использующих маски в общественном транспорте.

В то же время министр заявил, что решение правительства об обязательном использовании масок в общественном транспорте окажет негативное фискальное влияние. В настоящее время подсчитано, что в этом году количество пассажиров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20%. Поскольку количество пассажиров, возможно, будет уменьшаться и дальше, Минсообщения готово обратиться к Министерству финансов с просьбой компенсировать эти убытки из государственного бюджета.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции после заседания правительства пояснила, что из событий, произошедших весной, министерство извлекло уроки, которые заключаются в том, что должен быть строгий контроль и соответствующие наказания в случае нарушений.