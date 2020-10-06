За минувшие сутки 68 новых случаев Covid-19, один пациент умер

Умерший пациент входил в возрастную группу 60-65 лет. Всего с начала пандемии умерли 40 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3818 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 340 395 тестов. Заболевание подтверждено у 2194 человек, 1322 человека выздоровели.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки еще шесть человек, инфицированных Covid-19, были госпитализированы, один пациент скончался, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) в Twitter.

Соответственно, 32 пациента с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больницах, а 40 человек с подтвержденной инфекцией Covid-19 умерли.

"Это факты, подтверждающие, что Covid-19 существует, вирус заразен, болезнь опасна. Если вы не испытали ее на себе, это не значит, что это не так", - добавила Винькеле.

Как сообщила министр, из всех проведенных за прошедшие сутки тестов положительными были 2%.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку распространение заболевания выше 3% считается быстрым и неконтролируемым.

В то же время специалист призвал население проявить ответственность, добавив, что "с весны мы узнали гораздо больше о новом коронавирусе, и эти знания должны служить для более эффективного контроля над ним. Общество играет в этом большую роль. Одни запреты не помогут".