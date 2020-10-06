Всемирный день яиц в этом году отметят и в Латвии

В этом году 9 октября, в честь этого события в Латвии также предусмотрены особые мероприятия Всемирного Дня яиц, в рамках которых жителей в течение всего дня будут приглашать насладиться блюдами из яиц и еще больше осознать и оценить присутствие яиц в нашей повседневной жизни.

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Различные развлекательные и обучающие мероприятия Всемирного Дня яиц в Европе и других странах мира проходят уже с 1996 года, и их цель - расширить понимание людей о богатой пищевой ценности яиц и напомнить о широком употреблении этого продукта в пищу. С ростом общего потребления яиц более чем на 25% в течение последних 10 лет, стремительно возросла и актуальность празднования Всемирного Дня яиц, и проводимые мероприятия становятся все более заметными. Так, например, в предыдущие годы в Колумбии поставили рекорд Гиннесса, приготовив самый большой в мире омлет, на Филиппинах состоялся яичный забег, в Австрии награды удостоился самый выдающийся в стране рецепт приготовления яиц, в Польше издали кулинарную книгу блюд из яиц, а в Хорватии устроили яичный театральный фестиваль, который еще с большим размахом планируется провести в этом году.

ФОТО: Пресс-фото

В Латвии празднования Дня яиц в прошлые годы проходили в именуемой "Яичной столицей" Иецаве, где организовывали различные состязания по ориентированию, творческие мастерские, соревнования и концерты для всех поколений, однако в этом году Всемирный День яиц впервые пройдет и в Риге. В рамках праздников у жителей и гостей столицы будет возможность бесплатно попробовать свеже приготовленные блюда из яиц, которые на протяжении всего дня в трех популярных местах локации в Риге будет предлагать передвижной street food ресторан Дня яиц и его умелые повара. Уже рано утром, в начале рабочего дня, яичный ресторан можно будет застать возле Дворца культуры VEF, в обеденное время его можно будет посетить в парке Эспланада, а затем передвижной ресторан переместится к гостинице Grand Hotel Kempinski Riga в Старую Ригу. 10 октября вкусными блюдами из яиц он будет радовать уже жителей Иецавы и Кекавы.

"Наблюдая, что Всемирный День яиц в ближних и дальних странах продолжает разрастаться, мы хотим и в Латвии сделать этот праздник прекрасной ежегодной традицией, приглашая и взрослых, и детей, и напоминая о том, что яйца - это замечательный пищевой продукт, которым в самых разных вариациях можно наслаждаться не только во время Пасхи, но и в течение всего года. Приглашаем каждого жителя Латвии присоединиться к мероприятиям Всемирного Дня яиц в Риге и Иецаве, чтобы вместе создать праздничное настроение с позитивным зарядом", - комментирует организатор праздника, директор предприятия Balticovo по коммуникации и развитию Томс Аушкапс.

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В этом году тема Всемирного Дня яиц: "Яйца - больше, чем превосходный источник белка", чтобы напомнить, что яйца - это необходимый для человеческого организма, многогранный и широкодоступный высококачественный продукт питания с целым рядом хороших свойств. Яйца содержат не только протеины и витамины A, B, D и E, но также аминокислоты и другие незаменимые питательные вещества. Важным веществом, которое содержится в яйцах, является холин или витамин В4, который обеспечивает здоровую функцию печени и желчного пузыря, а также заботится о здоровье мозга и сердца. В свою очередь витамин D, содержащийся в яичном желтке, необходим, чтобы организм мог бороться с вирусами и бактериями, что особенно важно в холодное время года. Яйца помогают также заботиться о хорошей форме, надолго обеспечивая чувство сытости, а входящие в состав яиц каротиноиды оказывают благоприятное действие на клетки кожи и помогают укреплять ткани кожи и суставов. Всего одно куриное яйцо содержит до 22% суточной нормы селена, повышающего защитные способности организма против вирусных и бактериальных инфекций, к тому же яйца - самый доступный для человека и дружественный к природе источник протеина животного происхождения.

Программа Всемирного Дня яиц доступна на сайте Международной Яичной комиссии.

За программой мероприятий и актуальными событиями праздника в Латвии можно следить в социальных сетях Balticovo.