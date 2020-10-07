Звезда недели ⟩ Любимка миллионов - романтичный Niletto

Кроме музыки, в жизни Прыткова всегда были танцы. Он ходил в танцевальную школу, а потом и вовсе увлекся этим профессионально. Также парень не забывает уделять время спорту. В 2017 году он появился в проекте "Русский ниндзя" на Первом канале, в котором участники соревнуются именно в своих физических качествах. Данил прошел все три трассы, включая финальную.

Простой мотив и незамысловатая лирика быстро полюбились людям. Песню Niletto начали напевать как молодые, так и взрослые, и она приобрела невероятную популярность.

Совместный сингл исполнителя с Клавой Кокой "Краш" мгновенно стал нарицательным.

Видео: Клава Кока & Niletto - "Краш"

У Niletto есть огромное количество синглов, два сольных альбома и мини-CD "Простым". Как признался сам Данил в интервью Ирине Шихман, он больше ориентирован на лирические композиции, даже пытается цитировать в тексте строчки уже известных исполнителей - к примеру, Вячеслава Бутусова.

Несмотря на оглушительную славу, Niletto остается очень скромным. Он признается, что ему до сих пор неловко, когда его узнают на улице. Парень неоднократно говорил, что все еще не привык к интервью.

В разговоре с Иваном Ургантом он отметил, что не любит свой день рождения. Прежде всего потому, что, когда ты празднуешь - ты тратишь время, а этого Данил делать не любит.

"Хочется скрыться и сбежать в этот день", - признался он в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Данил не стал скрывать, что какое-то время работал на стройке, где занимался демонтажом. В здании администрации города Екатеринбунга он делал крышу.

"Я выступал в костюме ростовых кукол. Мы разносили все центральные городские праздники: в костюмах майонезов танцевали брейк-данс, прыгали на руках и крутили сальто", - рассказал певец.

В беседе с Иваном Ургантом он признался, что его мама сейчас хочет переехать из Екатеринбурга, а его дом будет там, где будет его мама.

Псевдоним Прыткова родился из его любви к лету и теплой погоде.

"Любовь - это чувство, которое переворачивает твою жизнь", - философски заметил он.

Не только дети, но и их родители отмечают, что симпатизируют творчеству Прыткова. Основная причина в том, что его песни душевные и в них нет мата. Сам артист признался, что его музыкальный вкус формировался из совершенной каши и смешения разнообразных стилей. Если говорить о тех, с кем Данил хотел бы сделать дуэт, то это один из его кумиров детства Дима Билан. Второй человек - это Brutto из "Каспийского груза".

Видео: Niletto - "Любимка"