Covid-19: в Литве 81 новый случай заражения, скончались 5 человек, в Эстонии - 42 случая

Литва

По данным Реестрового центра Литвы, это крупнейшее количество смертей от коронавируса, подтвержденное за сутки с 11 апреля. В тот день было зарегистрировано шесть смертей от Covid-19.

Кроме того, по другим причинам скончались двое зараженных людей.

В целом коронавирусом в Литве заразились 5366 человек, 2700 продолжают болеть, 2546 - выздоровели.

С начала пандемии от Covid-19 в стране скончались 99 человек, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

За минувшие сутки проверена 6621 проба на коронавирус. В целом проведено 807 983 теста.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 42 новых позитивных результата теста на коронавирус.

За сутки в Эстонии проанализировали 2204 первичных теста на Covid-19. Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составил 51,47 на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника в больнице находятся 39 пациентов с Covid-19, четверо подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии умерли 67 человек, заразившихся коронавирусом.