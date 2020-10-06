Вт, 6.10.2020
Нельзя сказать, что Валмиера - это не очаг распространения инфекции, с эпидемиологической точки зрения он точно присутствует - там люди заражаются, могут появиться и контактные персоны. Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере

Covid-19: в Литве выявлен 81 новый случай заражения, скончались 5 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

За сутки в Литве подтверждены пять смертей от Covid-19, также установлен 81 случай заражения коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Литвы во вторник, 6 октября. 

По данным Реестрового центра Литвы, это крупнейшее количество смертей от коронавируса, подтвержденное за сутки с 11 апреля. В тот день были зарегистрированы шесть смертей от Covid-19.

Кроме того, по другим причинам скончались двое зараженных людей.

В целом коронавирусом в Литве заразились 5366 человек, 2700 продолжают болеть, 2546 - выздоровели.

С начала пандемии от "Covid-19" в стране скончались 99 человек, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

За минувшие сутки проверена 6621 проба на коронавирус. В целом проведено 807 983 теста.

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