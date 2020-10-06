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Лучший бомбардир в истории "ПСЖ" стал футболистом "Манчестер Юнайтед"

Эдинсон Кавани

ФОТО: Reuters/ScanPix

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании уругвайского нападающего Эдинсона Кавании. Об этом сообщает официальный сайт английской команды. 

Как сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед", срок действия соглашения с форвардом составит один год с возможностью продления ещё на год.

33-летний футболист с 2013 года выступал за французский "ПСЖ". Эдинсон Кавани в чемпионате Франции провёл 200 матчей, в которых забил 138 голов и отдал 30 голевых передач.

Всего на счету Эдинсона 200 голов за парижан, что является рекордом клуба. 

До "ПСЖ" Кавани защищал цвета уругвайского клуба "Данубио", а также итальянских "Палермо" и "Наполи".

В составе сборной Уругвая Кавани провёл 116 матчей и 50 раз поразил ворота соперников.

Отметим, что в нынешнем сезоне "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" предстоит сыграть в одной группе в Лиге чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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