ВИДЕО ⟩ Джокович снова попал мячом в судью

Джокович встречался с российским теннисистом Кареном Хачановым и, принимая подачу соперника, неудачно отбил мяч, угодив рефери в лицо. Судья не получил серьёзных повреждений, и матч сразу же продолжили.

Это не первый случай, когда Джокович попадает мячом в судью. На прошедшем US Open серб был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Новак Джокович проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.

Отметим, что матч против Хачанова завершился победой Джоковича в трёх сетах - 6:4, 6:3, 6:3. Кстати, серб обновил свой собственный рекорд, 11-й раз подряд выйдя в четвертьфинал "Ролан Гаррос". За выход в полуфинал Джокович сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.