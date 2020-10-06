ВИДЕО ⟩ Джокович снова попал мячом в судью

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвёртого круга "Ролан Гаррос" попал мячом в судью.
Джокович встречался с российским теннисистом Кареном Хачановым и, принимая подачу соперника, неудачно отбил мяч, угодив рефери в лицо. Судья не получил серьёзных повреждений, и матч сразу же продолжили.
Careful there, @DjokerNole ... 😲— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 5, 2020
🇫🇷 #RG20 LIVE
📺 Eurosport 1
💻📱 Uninterrupted coverage: https://t.co/ER856DE69g pic.twitter.com/rjWCPoSuKK
Это не первый случай, когда Джокович попадает мячом в судью. На прошедшем US Open серб был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Новак Джокович проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.
Отметим, что матч против Хачанова завершился победой Джоковича в трёх сетах - 6:4, 6:3, 6:3. Кстати, серб обновил свой собственный рекорд, 11-й раз подряд выйдя в четвертьфинал "Ролан Гаррос". За выход в полуфинал Джокович сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!