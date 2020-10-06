Что в КХЛ делает рижское "Динамо"? Обозреватель остро о ситуации в КХЛ

В последние годы из КХЛ были исключены многие известные команды. Это было сделано с целью повысить конкурентоспособность в лиге. Правда, в текущем сезоне в КХЛ по-прежнему достаточно много аутсайдеров, которые ни на что не претендуют. Такое мнение высказал обозреватель "Чемпионата" Лев Лукин.

Лукин критикует руководство КХЛ за двойные стандарты в принятии решений насчёт исключения конкретных команд из чемпионата и неприкосновенности других.

"КХЛ решила убрать команды-аутсайдеры, поэтому за несколько лет из лиги, помимо "Кузни" и "Лады", исчезли ещё "Югра", "Медвешчак" и "Слован". Наверняка, по мысли боссов организации, эта зачистка неизбежно должна была привести к тому, что в КХЛ не осталось бы откровенных обитателей дна, клубов, хоккеистам которых можно было ещё перед сезоном планировать отпуск на февраль. А тут ещё и "отвалился" вечно проблемный "Адмирал", - пишет обозреватель.

Лукин пишет, что КХЛ не сумела избавиться от надоевших аутсайдеров и ситуация стала ещё хуже, чем в прошлые годы. "На Востоке уже сейчас предельно ясно, что мимо плей-офф пролетят "Куньлунь", "Амур" и "Нефтехимик", так что в составе кубковой восьмёрки конференции интригует лишь одна строчка. Похожая ситуация и на Западе, где уже готовы "отклеиться" "Сочи" и "Динамо" из Риги", - считает обозреватель.

Для некоторых из перечисленных команд Лукин смог найти рациональное объяснение плохому старту в чемпионате. Обозреватель отметил, что "Амур" и "Нефтехимик" страдают от "ковидного" старта, а "Сочи" - главный неприятный сюрприз турнира.

"Что в КХЛ делают рижское "Динамо" и "Куньлунь"? Не те ли это оставшиеся аутсайдеры, портящие репутацию лиги? За плей-офф они не борются, медийно никак не развиваются, а являются, по сути, политпроектами без ясных целей и задач. "Куньлунь" - символ русско-китайской дружбы, а в финансировании "Динамо" есть интерес у структур "Газпрома", - написал Лукин.

Рижское "Динамо", набрав 5 очков после 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ, занимает последнее место в Западной конференции. Ситуация у "Куньлуня" ещё плачевнее - 3 очка в 11 матчах.

Следующие два матча "Динамо" проведёт на выезде - 9 октября против "Йокерита" и 11 октября против минского "Динамо".