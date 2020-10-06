В Даугавпилсе удаленно учится 21 класс в девяти школах

По ее словам, "ситуация в Даугавпилсе не самая плохая", ведь город не является лидером по количеству заболевших в соотношении с численностью населения. Ссылаясь на заявление Минздрава, Янковска подчеркнула, что "ситуация в городе находится под контролем". Она также напомнила, что для ограничения распространения болезни в Даугавпилсе уже отменен ряд мероприятий.

В настоящее время известно, что источник заражения не удалось определить для десяти случаев заражения Covid-19 в городе, однако по большей части цепочку заражения можно отследить.

В Даугавпилсе также начато тестирование на Covid-19 по слюне, организации уже записывают своих работников на проведение анализов. Янковска добавила, что тестирование на наличие вируса является добровольным. Оно призвано выявить случаи заражения и тогда, когда у людей нет жалоб на самочувствие.

Как сообщалось, за последние дни в Даугавпилсе был зарегистрирован один из самых больших приростов числа случаев Covid-19 - к понедельнику стало известно о заражении 141 жителя города.