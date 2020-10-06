Rīgas satiksme хочет взыскать с бывших членов правления 1,3 млн евро

Иск подан против лиц, работавших в правлении Rīgas satiksme в период с 2010 года по декабрь 2018 года. Основанием для иска является трудоустройство 16 предположительно фиктивных консультантов. Адвокатское бюро Яниса Карклиньша, привлеченное советом Rīgas satiksme, уверено, что есть достаточные доказательства для подачи гражданского иска о возмещении убытков.