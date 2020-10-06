Rīgas satiksme хочет взыскать с бывших членов правления 1,3 млн евро

По иску предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme в суде Рижского района возбуждено дело о взыскании с бывших членов правления предприятия 1,3 млн евро, сообщили агентству LETA в суде.
Ответчикам направлено исковое заявление для предоставления объяснений до 23 октября.
Иск подан против лиц, работавших в правлении Rīgas satiksme в период с 2010 года по декабрь 2018 года. Основанием для иска является трудоустройство 16 предположительно фиктивных консультантов. Адвокатское бюро Яниса Карклиньша, привлеченное советом Rīgas satiksme, уверено, что есть достаточные доказательства для подачи гражданского иска о возмещении убытков.
Иск о трудоустройстве фиктивных консультантов подан против бывшего председателя правления предприятия Леона Бемхенса, бывших членов правления Ирины Фелдмане, Андрея Пожарнова и Инесе Швекле, подписавших документы в рамках договоров о предоставлении консультаций предприятию.
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