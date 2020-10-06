KNAB призывает возбудить уголовное дело против одного из депутатов Сейма

Он не сообщил, против кого из депутатов и за какое преступление предложено начать уголовное преследование.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA неофициальной информации, в уголовном процессе, возможно, фигурирует депутат Алдис Адамович ("Новое Единство"). С ним самим связаться агентству LETA пока не удалось.

В KNAB подтвердили, что 31 августа Генеральной прокуратуре предложено начать уголовное преследование одного из депутатов 13-го Сейма.

Агентству LETA известно, что это уголовное преследование не предлагается начать в отношении депутата Артуса Кайминьша, который фигурирует в расследуемом KNAB деле о подделке бухгалтерских документов.

Также известно, что 7 октября состоится заседание комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, на котором будет решаться вопрос о согласии парламента на уголовное преследование депутата. Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле не сообщила, о ком из депутатов идет речь.